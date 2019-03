Micron: Anleger mögen den Ausblick

Stark gehandelt wurde die Aktie von Micron Technology nach Quartalszahlen. Vor allem der Ausblick kam gut an. Von steigenden Notierungen könnte ein Call-Optionsschein auf die Micron-Aktie mit Basispreis bei 40 US-Dollar und Fälligkeit im Dezember überproportional profitieren.

Für Micron Technologies ging es gestern deutlich nach oben. Der Chiphersteller legte überraschend gute Zahlen für das zweite Quartal vor und möchte zum Abbau des Überangebots seine Chipproduktion zurückfahren. Außerdem sollen die Investitionen im laufenden Geschäftsjahr um 1,5 Milliarden US-Dollar reduziert werden. Die Aussicht auf ein geringeres Angebot könnte dazu führen, dass sich die Preise für Chips erholen, erklärten Analysten. Der Chipsektor war daraufhin der größte Gewinner im marktbreiten S&P 500.

Micron ist ein 1978 gegründetes Technologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Boise, Idaho, und gehört zu den fünf größten Halbleiterproduzenten weltweit. Micron stellt mit mehr als 30000 Mitarbeitern vorrangig Speicherelemente für Computer her. Der direkte Verkauf an den Endkunden wird seit dem Jahr 1996 unter den Namen Crucial abgewickelt. Flash-Speicher, wie beispielsweise USB-Sticks, wurden bis 2017 unter dem Namen Lexar verkauft, die Marke jedoch im gleichen Jahr an das chinesische Unternehmen Longsys veräußert.

Technisch gesehen lässt sich auch bei der Micron-Aktie seit dem Jahreswechsel ein Aufwärtstrend feststellen, der aktuell zwischen 39,10 und 47,70 US-Dollar beschrieben werden kann. Durch den Kurssprung von gestern, wodurch in der Aufwärtsbewegung bei eine Kurslücke zwischen 40,75 und 41,65 US-Dollar gerissen wurde, erreichten die Notierungen bei 44,21 US-Dollar den höchsten Stand seit Anfang Oktober letzten Jahres. Damals befand sich die Aktie noch in einer Abwärtsbewegung, die am Hoch um 64 US-Dollar begonnen hatte.

Am Tief bei 28,39 US-Dollar änderte sich jedoch die Richtung der Micron-Aktie und sie begann übergeordnet zu steigen. In diesem Trend befindet sie sich bis heute, wodurch die Quartalszahlen und vor allem der positive Ausblick von gestern ihn befeuern könnten. Auf weitere Sicht könnte sich die Aktie mit einer wiederum positiven Stimmung im Wert bis zum Hoch von Juli letzten Jahres um 58 US-Dollar nach oben arbeiten. Dabei sollte sie allerdings nicht mehr den zuvor genannten Aufwärtstrend unter 40 US-Dollar verlassen.

Micron (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Micron (Wochenchart in US-Dollar)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 43,89 // 44,21 // 47,22 // 47,70 Unterstützungen: 41,65 // 40,75 // 39,10 // 37,46

Mit einem Call-Optionsschein (WKN MF7NUZ) können risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Micron-Aktie ausgehen, profitieren. Der Optionsschein mit Basispreis bei 40 US-Dollar und Fälligkeit am 18.12.2019 kann eine Rendite von 100 Prozent erzielen, wenn die Aktie bis Laufzeitende bis auf 58 US-Dollar steigt. Sollte sie höher steigen oder das Ziel früher erreichen, wäre ebenso eine höhere Rendite möglich. Um aktuell einen Gewinn zu erzielen, müsste die Aktie mindestens um 49 US-Dollar (Break-Even-Punkt) schließen.

Zu beachten ist: Falls die Aktie am Bewertungstag unter 40 US-Dollar schließt, verfällt dieser Optionsschein wertlos. Ansonsten wird die Differenz zwischen Kurs und Basispreis zum Bezugsverhältnis von 0,1 ausbezahlt. Ein Ausstieg aus dieser spekulativen Idee könnte erwogen werden, sollte die Aktie die derzeitige Richtung ändern und unter 40 US-Dollar fallen. Im Optionsschein könnte daher ein risikobegrenzender Stoppkurs bei 0,58 Euro gesetzt werden. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt 3,6 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: MF7NUZ

Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 0,79 - 0,80 Euro

Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 40,00 US-Dollar

Basiswert: Micron Technology



akt. Kurs Basiswert: 43,89 US-Dollar Laufzeit: 18.12.2019

Kursziel: 1,60 Euro Omega: 3,3

Kurschance: + 100 Prozent Quelle: Morgan Stanley

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.





Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

Es gelten die AGB und die Datenschutzrechtlichen Hinweise auf www.boerse-daily.de