Meyer Burger-Aktie: Vereinbarung mit Panasonic zur Evaluation der Smartwire-Technologie - Aktienanalyse

Meyer Burger werde seine Smartwire-Technologie (SWCT) im Forschungszentrum von Panasonic in Japan installieren, wo sie in Q2 18 in einem beschleunigten Verfahren evaluiert werden solle. Später solle SWCT auch an anderen Standorten eingeführt werden. Panasonic sei ein vertikal integrierter Hersteller von Heterojunction-Modulen und -Zellen.



Dieser Evaluationsauftrag zeige einmal mehr die Gültigkeit der SWCT-Technologie von Meyer Burger. Panasonic sei ein Pionier im Bereich Heterojunction, und die Bereitschaft der Gruppe, SWCT einzusetzen, spreche für die Technologie. Nach Schätzungen des Analysten liege das mittelfristige Umsatzpotenzial insgesamt im zweistelligen Millionenbereich.



Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Meyer Burger-Aktie. Das Kursziel laute CHF 2,00. (Analyse vom 29.05.2018)









