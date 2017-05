Mexiko baut auf Elektromobilität

Mexiko ist ein attraktiver Bergbaustandort. Investitionsausgaben und Produktion steigen. Auch den für die Akkus so wichtigen Rohstoff Lithium findet man im Sonora-Projekt von Bancanora beim südlichen USA-Nachbarn.

Laut einer Studie befindet sich Mexiko an achter Stelle bei den attraktivsten Länder dieser Erde. Zumindest wenn es um Investitionen geht. Für Silber ist das nordamerikanische Land seit dem 16. Jahrhundert berühmt. Für die Autoindustrie ist Mexiko ebenfalls ein gesuchter Standort. Doch es gibt im Land auch ein sehr großes Lithium-Vorkommen. Das Sonora Lithium-Projekt gehört Bacanora Minerals (ISIN: CA05634Q1054; WPKN: A1JMHR).

An Fachkräften für Industrie und Bergbau fehlt es dem Land nicht. Denn das Land besitzt weltweit die achtgrößte Anzahl von Absolventen in der Technikbranche. Auch der eigene Binnenmarkt ist beachtlich. Hinzu kommt, dass Mexiko die Bedeutung der Industrie und des Bergbaus seit langem erkannt hat. Das Land bietet Unternehmen vielfältige Unterstützung bei Investitionen.

Jüngst strömten unzählige Bewerber zu einer Tesla-Veranstaltung nach Monterray in der Hoffnung auf eine Anstellung. Tesla, jedem für seine Elektroautos bekannt, plant ab 2018 immerhin 500.000 Autos pro Jahr zu bauen. Läuft alles plangemäß, dann entsteht in Kalifornien im Bereich einer alten Autofabrik die größte Fabrik der Welt – so groß wie die Insel Helgoland. Roboter und bis zu 10.000 Mitarbeiter sollen dort arbeiten. Batterien für sogar jährlich bis zu 1,5 Millionen Autos sowie Hausbatterien werden unter anderem in der Gigafactory in Nevada hergestellt.

Für die Akkus in den Elektroautos braucht Tesla Rohstoffe, unter anderem Lithium. Aufgrund der hohen Energiespeicherleistung, Isolierung und Hitzebeständigkeit ist Lithium in Akkus unverzichtbar. Lithium gibt es zum Beispiel im Nordwesten Mexikos beim Bacanora Minerals-Projekt. Im ersten Halbjahr 2019 soll die Produktion starten. Die Lithium-Vorkommen sind hochgradig, die Infrastruktur (Strom, Wasser, Schiene, Hafen, Straße) ist bestens und das Projekt liegt hervorragend um den schnell wachsenden asiatischen Markt zu bedienen. Doch selbst in Mexiko in Hermosillo, wo auch Bancanora mit ihrer Aufbereitungsanlage sitzen, ist die Autoindustrie präsent. So gibt es dort unter anderem ein riesiges Ford-Werk.

Erst kürzlich konnte Bacanora von einer strategischen Partnerschaft mit Hanwa Co, einer japanischen Handelsgruppe, berichten. Das sind positive Nachrichten, denn eine Abnahmevereinbarung und Mittel für die weitere Entwicklung des Projektes sind immer von Vorteil. Hanwa wird eine Beteiligung von 10 Prozent erhalten und bis zu 100 Prozent des produzierten Lithium-Carbonats kaufen. Dass Bancanora das Material aus dem Boden holen kann, ist wohl keine Frage. Denn das Sonora-Lithium-Projekt beinhaltet immerhin fast 6 Millionen Tonnen Lithiumcarbonat (LCE) sowie knapp zwei Millionen Tonnen LCE-Reserven, die Bancanora zugeschrieben werden können.

Das Unternehmen plant den Aufbau der Produktion in zwei Phasen. Erstmal sollen jährlich 17.000 Tonnen hergestellt werden. In der zweiten Phase soll die Produktion auf 35.000 Tonnen LCE hochgefahren werden. Investmenthäuser billigen der Bancanora-Aktien daher auch einiges Potenzial und dies relativ unabhängig von der sonstigen Rohstoff- und Bergbaubranche zu. So gehen die Analysten vom Broker Numis zum Beispiel von einem Zielkurs bei 1,40 britischen Pfund bei der in London notierten Aktie aus. Dies bei einem konservativ angenommenen LCE-Preis von langfristig erwarteten rund 8000 US-Dollar je Tonne. Bei einem LCE-Preis von 10.000 Dollar würde der abgezinste Wert der zukünftigen Produktion auf rund 2,20 Pfund anziehen. Als Depotbeimischung für risikobewusste Anleger erscheint die Bancanora-Aktie aus heutiger Sicht der Zukunftschancen geeignet.

