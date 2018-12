Mexiko: Khiron Life erhält Genehmigung für Vertrieb von CBD-Produkten

Weitere Suchergebnisse zu "KHIRON LIFE SCIENCES":

Zuletzt hatte die kanadische Cannabisgesellschaft Khiron Life Sciences (WKN A2JMZC / TSXV KHRN) vermehr mit positiven Nachrichten in Bezug auf ihre CBD-Komestikprodukte aufhorchen lassen. Jetzt meldet das Unternehmen den Einstieg in den Markt für auf CBD (Cannabidiol, nicht psychoaktiv) basierende Nahrungsergänzungsmittel – im großen, vielversprechenden Markt Mexiko!

Wie Khiron nämlich heute mitteilte, hat die 100%ige Tochtergesellschaft Kuida Life Mexico S.A., von der Gesundheitsbehörde Mexikos (Federal Commission for the Protection against Sanitary Risk (COFEPRIS)) die Genehmigung zum Import und zur Kommerzialisierung von drei Produkten aus der „Nutraceutical“-Produktreihe des Unternehmens erhalten. Der Verkaufsbeginn dieser neuen Produkte hängt jetzt nur noch von der Zustimmung der TSX Venture Exchange ab.

Bei den drei Produkten, die COFEPRIS bislang genehmigt hat, handelt es sich um ein Präparat auf CBD-Basis, das beim (Ein-) Schlafen helfen soll, ein CBD-Nahrungsergänzungsmittel für die Verdauung und ein CBD basiertes Ergänzungsmittel, dass entwickelt wurde, um den Körper bei der Erholung nach Anstrengungen und Stress zu unterstützen. Die Produkte wurden durch die Wellness-Sparte von Khiron entwickelt und sollen in ganz Lateinamerika vertrieben werden.

Mit diesen Genehmigungen kann Khiron sich jetzt daran machen, seine Produkte in ganz Mexiko zu vermarkten. Das Land mit seinen 120 Millionen Einwohnern weist eine der größten Pro-Kopf-Verbrauchsraten von Nahrungsergänzungsmitteln in Lateinamerika auf (Euromonitor International). Ende 2016 lag das Marktvolumen dieses Sektors allein in Mexiko bei 552,1 Mio. USD und wies seit 2011 ein jährliches Wachstum von 13,4% auf (Euromonitor)!

Kein Wunder, dass Alvaro Torres, CEO von Khiron, Mexiko als einen der wichtigsten Märkte für sein Unternehmen betrachtet. Er erklärte zudem, dass man durch den zuvor gemeldeten Deal mit der Online-Drogerie Farmalisto nun in der Lage sei, deren E-Commerce-Fähigkeiten zum Vertrieb der Khiron-Produkte zu nutzen.

Uns gefällt die Strategie von Khiron, seine CBD-Produktpalette auszuweiten und gleichzeitig neue Märkte für diese Produkte zu erschließen, während man parallel denn Beginn der eigenen Produktion von Cannabis zu medizinischen Zwecken vorantreibt (der Markteintritt ist hier für das erste Quartal 2019 geplant).

Im Bericht zum dritten Quartal war von den Wellness-Produkten – genau wie von der Umsatz und EBITDA bringenden Übernahme von ILANS (wir berichteten) - noch nichts zu sehen, da beide Meilensteine erst im Oktober – also nach Ende des dritten Quartals – gemeldet wurden. Wir sind gespannt, wie der nächste Quartalsbericht aussehen wird und wie es auch mit der Sparte Medizinalcannabis weitergehen wird. Wir halten die Leser von GOLDINVEST.de auf dem Laufenden.



