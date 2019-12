Metros Umbau kostet sehr viel Geld

Die Nachrichten rund um Metro wurden gestern unterschiedlich bewertet. Zunächst stieg der Kurs der Metro Aktie um etwa 1,5%, dreht in der ersten Handelsstunde dann aber ins Minus. Belastend wirken das weiter schwache Geschäft in Russland und hohe Kosten für den Konzernumbau zu einem reinen Großhändler. Gute kam zunächst an, dass die Metro einen Geldsegen erwartet durch den Verkauf der Supermarktkette Real und des Chinageschäfts. Die Dividende bleibt unverändert bei 70 Cent. Insgesamt sind die Resultate und der Ausblick der Metro wenig überraschend, so Analysten. EUWAX

