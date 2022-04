Metaverse: alles Glücksspiel, oder was? Bis zu 30 % der täglichen Nutzer digitaler Welten im Online-Casino unterwegs

Bis zu 30 % der Metaverse-Nutzer aktuell in Online-Casinos

Metaverse-Umsatz bis 2030 aktuellen Prognosen bei rund 13 Billionen US-Dollar

Aktuelle Profiteure des Metaverse-Trends: Gaming- und Glücksspielbranche

Das Thema Metaverse ist in aller Munde, alle erdenklichen Anwendungen werden landauf, landab, diskutiert. Häufig unter dem Radar: Glücksspiele. Dabei zeigen aktuelle Daten, dass bis zu 30 Prozent der täglichen Nutzer in bereits existierenden Metaversen die Digitalwelten aufgrund von Online-Casinos aufsuchen, wie aus einer neuen Infographik von Wette.de hervorgeht.

Das Thema Metaverse steckt noch in den Kinderschuhen. Zwar sind immer mehr Marktbeobachter der Auffassung, dass es sich um einen gigantischen Markt handelt – die Citibank prognostiziert bis 2030 einen jährlichen Umsatz in Höhe von 13 Billionen US-Dollar -, doch welche Metaversen sich letzten Endes durchsetzen, scheint noch ungewiss.

Eines der Projekte der frühen Stunde, welches sich besonders großer Beliebtheit auch unter Anlegern erfreut, ist Decentraland. Jenes Metaversum suchen täglich im Durchschnitt 20.000 Menschen auf – 6.000 hiervon besuchen digitale Casino-Dependancen. Metaverse: alles Glücksspiel, oder was?

Aktuellen Daten zufolge, erwirtschaftete allein das Decentral Games Casino binnen dreier Monate einen Umsatz in Höhe von 7,5 Millionen US-Dollar. Auf den ersten Blick mag dies für manchen wenig erscheinen; doch macht man sich dessen bewusst, wie wenig bevölkert die Metaversen dieser Tage noch sind, wird das Potenzial auch für Wettanbieter augenscheinlich. Bis zum Jahr 2030 sollen sage und schreibe 5 Milliarden Menschen in Metaversen unterwegs sein. Projekte wie PokerFi sind bestrebt, von diesem Trend zu profitieren.

Dass das Thema an Bedeutung gewinnt, das zeigen auch Google-Suchmaschinendaten. Das Suchvolumen für die Begriffe “Metaverse Casino” ist im vergangenen Jahr rapide angestiegen, aktuell rangiert der Google-Trend-Score auf einem Wert von 49, wobei 100 für das größtmögliche relative Suchvolumen steht. Bereits heute kann sich eine deutliche Mehrheit der Bundesbürger vorstellen, virtuelle Metaverse-Welten zu nutzen. Stand heute profitieren vom Trend neben der Gamingbranche vor allen Dingen auch Glücksspielbetreiber.



Über das Portal

Wette.de ist eine Plattform zum Thema Wetten, welches Interessierten Nachrichten, Analysen und Anleitungen anbietet.



____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.