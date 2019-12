Metallmärkte verändern sich

Früher, so scheint es, waren die Märkte einfacher zu verstehen. Handeln etwa mit Algorithmen gab es auch noch nicht





Die Grundlagen des Marktes zu erfassen und in erfolgreiche Investments zu verwandeln, war das Thema. In den 90-er Jahren waren Investitionen in Rohstoffe noch relativ wenig vertreten. Das änderte sich in den 2000-er Jahren. Denn China wurde ein wichtiger Verbraucher von Metallen und auch ein großer Hersteller. Heute sind Gold und Industriemetalle in den Blickpunkt von vielen Anlegern gerückt.







Für diverse Metalle sehen die Fundamentaldaten gut aus, beispielsweise für Kupfer oder Gold. Die Modernisierung des Transportwesens wird für mehr Nachfrage beim Kupfer sorgen und auch beim Palladium. Die Emissionsvorschriften sind strenger geworden und die Automobilindustrie konzentriert sich mehr auf benzinorientierte Angebote. Dabei reinigt Palladium die Abgase. Auch Hybridfahrzeuge werden in der Regel von einem Benzinmotor angetrieben und brauchen daher Palladium. Elektrofahrzeuge werden immer mehr entwickelt und schreiten in der Technologie voran.







Palladium ist in einem Jahr um rund 60 Prozent im Preis gestiegen. Dies dürfte besonders Gesellschaften, die diesen Rohstoff besitzen, freuen. So etwa Sibanye-Stillwater, einen großen Platin- und Palladiumproduzenten mit Projekten in Südafrika und Nordamerika. Zudem besitzt Sibanye-Stillwater Goldprojekte im Witwatersrand -Becken in Südafrika.







Auch den Goldminenbetreibern kommt der gestiegene Goldpreis naturgemäß zugute. Ein seit Jahren erfolgreich produzierendes Unternehmen in Simbabwe ist Caledonia Mining. Im dritten Quartal 2019 konnten 13.646 Unzen Gold, damit um 7,3 Prozent mehr als im zweiten Quartal produziert werden. Der Goldgehalt ist angestiegen im dritten Quartal und nochmals im Oktober (3,55 Gramm Gold pro Tonne Gestein), aus operativer und finanzieller Sicht ist die Performance ausgezeichnet, so das Management von Caledonia Mining.









Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Sibanye-Stillwater (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd/) und Caledonia Mining (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/caledonia-mining-corp/).







Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



