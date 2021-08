Metalllizenz- und Streaming-Gesellschaften im Fokus

Unternehmen in der Royalty-Branche finanzieren Minen im Tausch gegen Edelmetalle oder Geld

Haben Minen Probleme ihr Projekt auf traditionelle Art zu finanzieren, dann können sie sich Geld von Lizenz- und Streaming-Gesellschaften leihen. Die Lizenzgesellschaften erhalten einen festen Prozentsatz der von der Mine generierten Einnahmen. Streaming-Unternehmen erhalten Metalle in physischer Form. Für diese liegt der große Vorteil darin, dass das Investment in Edelmetallgewinne nicht mit dem operativen Risiko beim Betrieb einer Mine verbunden ist. Die Risiken des Bergbaus verbleiben bei den Minenbetreibern. Ein weiterer Vorteil, auch für den Anleger, ist die Diversifizierung, da ja meist Vereinbarungen mit vielen Partnern bestehen. Wenn eine Mine nichts oder nur wenig abwirft, so können immer noch Einnahmen aus anderen Minen erzielt werden. Und die Gewinnmargen sind bei den Lizenz- und Streaming-Gesellschaften höher als bei herkömmlichen Goldunternehmen. Denn das Streaming-Unternehmen kann das Edelmetall zu reduzierten Preisen kaufen, was den Gewinn vergrößert.



Eine Diversifizierung kann sich daraus ergeben, dass in verschiedenen Phasen in Minen investiert wird. Das können Investments in produzierende Minen oder auch in Minen sein, die sich erst im Entwicklungsstadium befinden. Natürlich bringt ein Investment in Lizenz- und Streaming-Gesellschaften auch Risiken. Da diese Art von Unternehmen viel Kapital benötigen, muss Kapital durch Aktienemissionen oder Schulden beschafft werden. Es kann zu einer Verwässerung des Eigentumsanteils für bestehende Aktionäre kommen. Wird aber eine erfolgreiche Mine finanziert, erhalten die Investoren höhere Erträge. Zu den Royalty-Unternehmen im Gold- und Silberbereich gehört etwa Empress Royalty. Das noch junge Unternehmen hat ein Portfolio von 17 Edelmetallvereinbarungen (im Entwicklungs- und Produktionsstadium) aufgebaut. Gerade flossen die ersten Einnahmen aus der Goldmine Sierra Antapite in Peru an Empress Royalty. Ein bereits länger etabliertes Royalty-Unternehmen ist Osisko Gold Royalties mit mehr als 150 Lizenzgebühren und Edelmetallabnahmen in Nordamerika.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko Gold Royalties (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-gold-royalties-ltd/).

