Metallic Minerals weist mehrere, große Anomalien auf Silberprojekt nach

Im Fokus des Silberexplorers Metallic Minerals (WKN A2ARTX / TSX-V MMG) mag zwar das weiter fortgeschrittene Keno-Projekt stehen. Das bedeutet aber nicht, dass das Unternehmen von CEO Greg Johnson sein ebenfalls im Yukon gelegenes McKay Hill-Projet vernachlässigen würde. Und so kann Metallic jetzt einen schönen Anfangserfolg von McKay Hill melden.

Denn wie das Unternehmen gestern mitteilte, hat man mit dem Explorationsprogramm 2018 auf der Liegenschaft im Silberbezirk Keno Hill – und in der Nähe von ATAC Resources‘ (WKN A0BKZG) – sechs Bereiche mit stark erhöhten Silber-, Blei-, Zink-, Kupfer- und Goldgehalten in Bodenproben über eine Länge von 1 bis 1,5 Kilometern identifiziert. Und diese Bereiche bleiben zudem für eine weitere Ausdehnung offen.





Metallic hat mit diesem Programm ein Gebiet von ungefähr 3 x 1,5 Kilometern untersucht, wobei die Proben in Abständen von ungefähr 50 Metern entnommen wurden. Und innerhalb dieses Gebiets identifizierte man sechs Zonen mit erhöhten Metallgehalten in den Bodenproben, die durchweg zwischen 2 und 200 g/t Silberäquivalent liegen AgÄq (gelbe bis violette Farbtöne auf der Karte). Ermutigend ist, dass sich diese Zonen mit Zielgebieten decken, die bereits durch Kartierungen und Gesteinsprobenentnahmen identifiziert wurden.

Diese Ziele wurden jetzt durch die Bodenprobenentnahme durchgehender abgedeckt – insbesondre in den aufschlusslosen Bereichen der Liegenschaft. Nach Ansicht von Metallic stützen diese großen Anomalien mit stark erhöhtem Metallgehalten in den Bodenproben die Möglichkeit, dass im unterlagernden Grundgebirge Vererzungssysteme von beachtlichem Ausmaß vorhanden sind. Zumal die Bodenanomalien sich räumlich sowohl mit den historischen als auch den neuen aufgeschlossenen Erzgängen decken, die zusammen die Central Zone und fünf weitere neu definierte Zielgebiete umreißen.

Zusammen mit historischen Daten zeigen die neuen Funde nach Ansicht von Metallic im Zusammenhang mit der Gebietsgeologie betrachtet, dass die Central Zone eine Zone aus einer ganzen Reihe ca. 1 bis 1,5 Kilometer langer, von Ost nach West bis Nordost streichender vererzter Zonen auf der Liegenschaft ist. Im Rahmen zukünftiger Programme sollen deshalb weiter Proben entnommen werden.

Zusätzlich zu der signifikanten Erweiterung der Main Central Zone, so Metallic, hat die systematische Exploration auf dem Projekt McKay Hill der vergangenen zwei Jahre zudem sechs weitere umliegende Zielzonen identifiziert und präzisiert: West McKay, Falls, Bella, Red, Snowdrift und Independence.

Dabei scheine die Anomalie West McKay eine signifikante Parallelzone zur Central Zone zu sein. Sie enthält zudem einige der höchsten Metallgehalte, die in den Bodenproben der Erkundung nachgewiesen wurden und mit mehreren neu definierten sulfidführenden Quarzgängen zusammenfallen. Die Zonenraster Red, Falls, Bella und Independence sind ebenfalls zur Erweiterung in mehrere Richtungen offen. Das Unternehmen plant jetzt weitere Probenentnahmen für zukünftige Programme, um die Ausdehnung der offenen Bodenanomalien zu bestimmen und um eine größere Flächenabdeckung zu bieten. Bislang hat Metallic 37 Gangstrukturen auf McKay Hill identifiziert, davon 18 im Rahmen des Geländeprogramms 2018.

Metallic-CEO Greg Johnson zeigt sich mit den bislang erzielten Ergebnissen sehr zufrieden, da eine Reihe signifikanter, umfangreicher Vererzungssysteme umrissen worden sei. Diese Metallanomalien in den Böden in Verbindung mit den historischen und neu entdeckten hochgradigen Gangvorkommen würden zwar nur einen Teil des Projekts McKay Hill abdecken, aber schon jetzt das Potenzial für ein bezirksumfassendes System erkennen lassen, das beachtlich größer sei als bisher erkannt.

Laut Herrn Johnson deuten Gehalt und Ausmaß der übertägigen Anomalien auf Potenzial für mächtige Zonen mit hochgradiger Vererzung hin, die eine weitere Untersuchung durch zusätzliche übertägige Probenentnahmen und Testbohrungen rechtfertigen. Metallic hat angesichts des Erfolgs des Explorationsprogramms auf McKay Hill jetzt neue Claims abgesteckt, um zusätzliche aussichtsreiche Landflächen abzudecken. Auch die Planungen für Arbeitsprogramm 2019 laufen bereits. Zudem stehen noch weitere Ergebnisse der Gesteinsprobenentnahme und der ersten auf McKay Hill gezogenen Schürfgräben aus und sollten in den kommenden Wochen für Newsflow sorgen. Und auch zum Keno-Projekt soll es Ergebnisse und ein Update geben. Wir werden dazu natürlich ebenfalls berichten.



