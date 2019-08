Metallic Minerals: Was für Perspektiven!

Lange hat man nichts mehr von Metallic Minerals (TSX: MMG / Frankfurt: 9MM1) gehört. Das Unternehmen untersucht das Keno Silber Projekt im Yukon Territorium in Kanada. Dort ist man auf dem 35 Kilometer langen Keno Hill Silver Distrikt aktiv. Vor allem die zentral gelegenen 12 Kilometer des Gebiets finden die Aufmerksamkeit von Metallic Minerals.

Bekannt ist das gesamte Gebiet für seine Silberschätze im Erdreich. Bisher wurden dort mehr als 300 Millionen Unzen Silber aus dem Boden geholt oder sind als Ressourcen kategorisiert. Auch zuletzt hat es dort immer wieder große Funde gegeben. Das Gebiet ist also längst noch nicht voll erschlossen.

In den vergangenen Monaten hat die Gesellschaft an einem 3D-Modell des Gebiets gearbeitet, dabei sind verschiedenste Daten und Explorationenergebnisse in das Modell eingeflossen. Dieses Modell macht klar, dass die Gebiete von Caribou, Duncan und Gold Hill Teil eines größeren strukturellen Korridors sein dürften. Dieser hat Ähnlichkeiten mit dem Bermingham-Calumet-System, in dem es mehr als 100 Millionen Unzen Silber gibt. Das sind gute Aussichten für Metallic Minerals!

Außerdem wird deutlich, dass es im zentralen Bereich weitere Chancen auf Silbervorkommen gibt. Die bekannten Silbergebiete könnten durchaus größer als bisher bekannt sein. Auch sind neue Entdeckungen möglich. Dieses Gebiet ist somit für die Explorationsarbeiten 2019 im Fokus.

Im zentralen Keno-Bereich hat es fast 150 Bohrungen gegeben. Bei den 34 besten Löchern kommt man im Schnitt auf 1.036 Gramm Silberäquivalent je Tonne. Umgerechnet finden sich darin 519 Gramm Silber je Tonne, dazu Blei, Zink und Gold. Auch wurden weit über 500 Gesteinsproben gesammelt. Davon kommen 92 Proben auf mehr als 1.000 Gramm Silberäquivalent je Tonne.

Auf Caribou erwartet man die Erzaderstruktur auf einer Breite von 500 Metern, nach Süden ist das Gebilde offen. Dort findet sich ein 2 Kilometer mal 1 Kilometer großes Gebiet mit einer Anomalie, die ebenfalls Silber enthalten dürfte. Hier kann es eine massive Ausdehnung geben, die durch weitere Bohrungen erhärtet werden soll. In der Nähe haben Gesteinsproben Funde von mehr als 9.000 Gramm Silberäquivalent je Tonne ergeben. Das lässt Phantasie aufkommen.

Westlich von Caribou liegt das Duncan Gebiet. Hier fand man bei früheren Abbauarbeiten bis zu 25.518 Gramm Silber (!) je Tonne Gestein. Jüngere Gesteinsproben kommen auf mehr als 7.600 Gramm Silber je Gesteinstonne, was immer noch ein extrem guter Wert ist. Auch hier will Metallic Minerals weitere Bohrungen durchführen.

