Metallic Minerals: Startschuss in der Weite Kanadas

Freiwillig kommt wohl kaum ein Tourist nach Keno City oder in den Keno Hill Silver District in der Provinz Yukon in Kanada. Bis zur Grenzstadt Little Gold, die Kanada mit Alaska verbindet, sind es 400 Kilometer gen Westen. Die Olympiastadt Calgary liegt 2.700 Kilometer südöstlich, nach Vancouver fährt man fast 3.000 Kilometer Richtung Süden. Doch die Mannen um Greg Johnson, CEO vonMetallic Minerals (WKN A2ARTX; TSX-V: MMG), nehmen die Strapazen und die Einsamkeit in Kauf, um ein vielversprechendes Areal zu erkunden.

Denn das Gebiet, das Metallic Minerals dort unter Vertrag hat, könnte eine wahre Schatzgrube sein. 112,5 Quadratkilometer hat Metallic Minerals im Keno Hill Silver District für Explorationszwecke zur Verfügung. Ganz in der Nähe liegen die hochgradigen Silberareale von Alexco Resource. In der gesamten Region wurden in den vergangenen 100 Jahren bereits mehr als 200 Millionen Unzen Silber ans Tageslicht geholt. Allein in den letzten zehn Jahren gab es in dem Gebiet eine Reihe von neuen, großen Entdeckungen. Nicht umsonst ist das einsame Gebiet weit mehr als ein Geheimtipp unter Explorern und Förderern. Es gilt inzwischen als einer der Landstriche, in dem die hochgradigsten Silberressourcen zu finden sind.

Meist sind es Silber-Blei-Zink-Adern, die in dem kanadischen Erdreich entdeckt werden. Sie haben eine Breite von einem bis fünf Meter. Die Mineralisierung liegt zwischen 200 Gramm Silber je Tonne Gestein und 5.000 Gramm Silber je Tonne Gestein. Einzelne Lagerstätten sollen 100 Millionen Unzen Silber beinhalten.

Wie viel Silber unter dem Areal von Metallic Minerals lagert, ist noch unklar. Doch dies will die Gesellschaft in den kommenden Monaten erkunden. Jetzt haben die Bohrarbeiten auf dem Keno Silber Projekt von Metallic Minerals begonnen. Zuvor hat man sich verschiedenste bekannte Daten aus der Vergangenheit aber auch der Gegenwart angeschaut und diese verglichen, um herauszufinden, wo die ersten Bohrlöcher niedergebracht werden sollen. Nach dieser Analyse hatte man mehr als ein Dutzend mögliche Ziele zur Verfügung. Diese sollen nach und nach abgearbeitet werden.

Diese Ziele liegen in den Gebieten Homestake, Keno Summit, Caribou, Faith, Vanguard, Duncan und Silver Queen. Dort hat man unter anderem geophysikalische und geochemische Untersuchungen vorgenommen. Im aktuell laufenden Schritt nimmt Metallic Minerals fünf dieser Ziele mit den gerade gestarteten Bohrungen genauer unter die Lupe. Erste Bohrungen wird es auf Caribou, Faith und Keno Summit geben. Dann steht Homestake auf dem Plan. Mit den Arbeiten will das Unternehmen hochgradige Silbermineralisierungen in den bisher weniger erkundeten Gebieten des Keno Hill Silver District belegen. Für die gesamten Explorationsarbeiten im laufenden Jahr stehen mindestens 1,6 Millionen Dollar zu Verfügung. Ein Teil dieser Summe konnte erst jüngst in einer Finanzierungsrunde eingeworben werden.

Fast nebenher laufen auch die Arbeiten auf dem McKay Hill Projekt, das rund 50 Kilometer nördlich von Keno Hill liegt. In der Nähe liegt das ATAC Resources Rackla Gold Projekt. Auf McKay Hill werden in diesen Tagen erste Stichproben entnommen sowie Kartographierarbeiten durchgeführt. Bei Metallic Minerals setzt man darauf, dort mineralisierte Zonen zu finden, die denen von Keno Hill ähneln. Schon jetzt sind zehn mineralisierte Adern bekannt, die aber noch kaum exploriert sind. Historische Bodenproben kamen auf bis zu 600 Gramm Silber je Tonne sowie 15 Gramm Gold/Tonne. Im September hofft Metallic Minerals erste Details der dortigen Arbeiten präsentieren zu können.



