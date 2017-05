Metallic Minerals - Keno Hill revisited (Teil 2)

Alexco war im Jahr 2006 ein Spin-Off von Nova Gold zu einer Zeit als Metallics Greg Johnson dort für Corporate Development zuständig war. Und Greg ist heute der CEO von Metallic Minerals. Dieses gegenseitige Vertrauen ist wichtig, aber Alexco hat ein ganz einfaches ökonomisches Interesse am Erfolg seines (kleinen) Nachbarn. Jede Lagerstätte, die Metallic in Zukunft entdeckt, könnte für Alexco wirtschaftlich deshalb wertvoll sein, weil Erz, das von außerhalb kommt, nicht von den Silver Wheaton Royalties erfasst ist. Kurz gesagt: Alexco könnte bei der Verarbeitung von fremdem Material gegebenenfalls (noch) mehr Geld verdienen als bei der Verarbeitung von eigenem Erz!



Die Zusammenarbeit könnte sogar so weit gehen, dass Alexco künftig die Entwicklung von Metallics Lagerstätten übernimmt, während sich Metallic ganz auf Entdeckung neuer Vorkommen konzentriert.



Metallic CEO Greg Johnson betont, dass die Exploration von MMG auf Keno Hill auf den Erfolgen und Erkenntnissen von Alexco aufbauen kann. Im Grunde handle es sich sogar um „Brownfield Exploration“, auch wenn die Minen schon seit Jahrzehnten nicht mehr im Betrieb waren. Metallic hat es geschafft, einen Flickenteppich von verschiedenen Landrechten im Privatbesitz aufzuräumen. Die Liegenschaften wurden gegen Aktienanteile und Royalties an MMG verkauft. Die Familien, die teilweise seit 80 Jahren untätig an ihren Claims festgehalten hatten, haben erkannt, dass MMG den Distrikt als Ganzes besser vermarkten kann, als es ein einzelner kleiner Betrieb je könnte. Außerdem wissen sie, dass Board und Management von Metallic in der Vergangenheit schon mehr als 650 Millionen CAD für Explorationsprojekte am Markt beschafft haben. Metallic ist mit rund zwei Millionen CAD Cash gut für die anstehende Explorationssaison aufgestellt. Das Unternehmen hat seine Landposition zuletzt durch Akquisitionen erheblich vergrößert und besitzt inzwischen Explorationsclaims mit einer Gesamtfläche von 112 Quadratkilometern.



Wie funktioniert die Exploration auf Keno-Hill

Die Exploration auf Keno Hill suchen die Geologen im Wesentlichen nach drei bekannten Merkmalen: Zuerst muss das richtige Wirtsgestein vorliegen. Es handelt sich um Quarz oder ein metamorphes Gestein, das den Quarz verdrängt hat. Die zweite Bedingung für eine Discovery ist, dass sie in einer der zwölf parallel verlaufenden Bruchzonen liegt, die in nordwestlicher Richtung verlaufen. Als drittes Feature sollte zum Längsbruch ein Querbruch hinzukommen. An diesen doppelten Bruchzonen konnte bei der geologischen Entstehung der Lagerstätten mehr heiße Flüssigkeit an die Oberfläche dringen und es konnten sich entsprechend größere und reichere Erzablagerungen bilden. Wenn man diese Zusammenhänge kennt, ist die Geologie von Keno Hill wie ein offenes Buch. Die meisten der produzierenden Minen mit mehr als 10 Mio. Unzen Ressourcen liegen entlang einer Linie, die oft auch als „string of perls“ (Perlenschnur bezeichnet wird).



Die Belenko-Mine von Alexco ist der perfekte geologische Beleg für diese Hypothese. Hier kommen alle drei Charakteristika zusammen: Wirtsgestein, beide Strukturbrüche und historische Produktion.





Wenn man den Strukturbruch verfolgt, der von Belenko nordwestlich verläuft (Belenko – Keno Summit Trend), ergeben sich für Metallic mindestens sechs offensichtliche Explorationsziele. Im parallel verlaufenden Bruch (Homestake – Keno Summit Trend) liegen fünf weitere Ziele. Bereits im vergangenen Saison sind bei Grabenproben außergewöhnliche Silbergehalte gefunden worden, die jedoch für Keno Hill durchaus typisch sind. Hier sollen stellvertretend nur einige Ergebnisse aufgezählt werden: Auf Caribou Hill wurden in Grabproben an der Oberfläche 3,3 Meter @ 2,3 Kilo (!) Silber und 1,38 Gramm Gold pro Tonne (einschließlich 8,5 % Blei und 1,1 % Zink) gefunden. Ebenfalls auf Caribou Hill: 2 Meter mit 2,9 Kilo Silber und 1,01 Gramm Gold pro Tonne mit 8,11 % Blei. Im März dieses Jahres konnte Metallic die besten je gefundenen Ergebnisse verkünden: Oberflächenproben auf Caribou Hill ergaben Werte von 8,8 Kilo Silber oder umgerechnet sogar 11.063 Gramm Silberäquivalent pro Tonne!Bemerkenswert ist, dass auf vielen „Explorationszielen“ von Metallic historisch schon einmal Silber abgebaut wurde. Caribou gehört zu diesen „Past Producern“ ebenso wie Vanguard, Gold Hill, Duncan, Avenue und Beauvette im Bellekeno Summit Trend, sowie Homestake, Divide, Faith und Segworth im Homestake Summit Trend. Metallic ist also Brownfield-Exploration, wobei aus moderner Sicht offenkundig ist, dass die Vorväter bei ihrem Abbau buchstäblich nur an der Oberfläche gekratzt haben. Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass die Mechanisierung kaum entwickelt war.Metallic hat sich für die jetzt beginnende Saison (von April bis Ende Oktober) insgesamt zwölf Zielgebiete mit vielversprechenden Silbergehalten vorgenommen. Neben geologischer Kartierung und geophysikalischen Untersuchungen stehen insgesamt rund 20 Bohrungen auf dem Programm. Schon die Ankündigung von Bohraktivitäten wird vom Markt gewöhnlich mit einem größeren Interesse an Explorationsaktien belohnt. Bei positiven Ergebnissen sind Kurssprünge zu erwarten.Derzeit hat MMG rund 40,5 Millionen Aktien ausgegeben und ist beim aktuellen Kurs von 0,325 CAD mit rund 14 Mio. CAD bewertet. Im Vergleich zu anderen reinen Silber Explorern gehört MMG mit dieser Bewertung noch zu den kleineren Unternehmen (siehe Grafik 4). Zu den Aktien kommen rund 30 Mio. Warrants mit einem durchschnittlichen Ausübungspreis von 0,12 CAD. Diese Warrants könnten also nochmals 3,6 Mio. CAD an Kapital ins Unternehmen bringen.Aus der Gegenüberstellung von Alexco/Metallic lässt sich eine Menge lernen. Eine überraschende Erkenntnis ist, dass man im Explorationsgeschäft nicht immer der Erste sein muss. Gerade das Beispiel von Metallic zeigt, dass es große Vorteile haben kann, der zweite dominante Player in einem Gebiet zu sein. Die institutionellen Investoren kennen heute das Potenzial und der Erfolg von Alexco wird wohl fast zwangsläufig einen Sog auf Metallic ausüben, wenn Investoren beginnen darauf zu setzen, dass der Erfolg von Alexco wiederholt werden kann – erst recht im wirtschaftlichen Zusammenspiel mit Alexco.Aus dieser Sicht hat Metallic deutlich mehr Optionen als Alexco zu Beginn. Dieses mehr an Optionen, die bessere Kenntnis der Keno Hill Geologie sowie ein Vorsprung durch geschaffene Infrastruktur bedeutet vermutlich, dass die Risiken bei Metallic deutlich geringer sind als bei Alexco - das Upside aber genauso hoch. Wir halten es gut für möglich, dass Alexco in wenigen Jahren zu den etablierten Silberproduzenten mit einer halben Milliarde Börsenwert aufschließt und der (heute) kleine Nachbar Metallic dann seinerseits bei 100 Mio. CAD Börsenwert liegen wird – so wie Alexco heute.Metallic hat seit seiner Gründung im vergangenen Jahr schon bewiesen, dass es sich gut finanzieren kann. Erst Ende März hat das Unternehmen eine Platzierung im Volumen von 750.000 CAD mit einem Aufschlag zum Marktpreis platziert. Investoren zahlten 0,45 CAD! Heute – kurz vor Beginn der Bohrsaison – ist die Aktie auf 0,325 CAD gerutscht. Daraus soll jeder selbst seine Schlüsse ziehen. Wir werden Metallic jedenfalls langfristig verfolgen.Fazit:Metallic Minerals Corp. (TSXV: MMG; FRA: 9MM1) ist ein in Deutschland noch weitestgehend unbekannter Silber-Explorer in einem prominenten Silber-Camp, Keno Hill, mit einem bekannten Management. Wir nehmen das Unternehmen ab sofort in die Berichterstattung von GOLDINVEST.de auf. Die Bewertung von Metallic liegt aktuell bei 14 Mio. CAD. Unsere Hypothese lautet, dass Metallic eine „Alexco 1.1“ werden könnte – allerdings sind die Umstände wesentlich günstiger als bei Alexco selbst, die Risiken – gemessen an Explorationsunternehmen – eher niedriger als bei Alexco zu Beginn.

HIER geht es zu Teil 1 unseres Hintergrundberichts zu Metallic Minerals





