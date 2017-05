Metallic Minerals - Geburtsstunde eines neuen Weltklasse-Silberprojekts?

Das kanadische Yukon Territory ist ein weltbekanntes Gebiet in Sachen Bergbau, nicht zuletzt aufgrund des Silberabbaus in der Region „Keno Hill Silver District“. Seit mehr als 100 Jahren wird das Edelmetall hier abgebaut, mittlerweile sind es weit mehr als 200 Millionen Unzen, die hier ans Tageslicht geholt wurden. Berühmt wurde der „Keno Hill Silver District“ aber vor allem durch seine enorm hohen Mineralisierungen von Silber pro Tonne Gestein. Der hohe Silberreichtum von „Keno Hill“ verteilt sich auf bisher zwölf bekannte Vererzungszonen – acht davon durchlaufen die Claims, die Metallic Minerals (WKN A2ARTX / TSX-V MMG) im Yukon abgesteckt hat.

Es sind beste geologische Voraussetzungen, mit denen das Team um Metallic-Minerals-CEO und -Chairman Greg Johnson arbeiten kann. Johnson selbst hat bereits einige große Explorationserfolge erzielt, unter anderem mit NovaGold. Die Vererzungszonen, die das eigene Projekt „Keno-Lightning“ durchlaufen, sind geologisch vergleichbar mit den Gegebenheiten der Top-Projekte im Yukon und grenzen an die Gebiete von Alexco Resource (WKN A0JKUP) an. Teile des Projektgebiets sind aufgrund einer früher problematischen Zersplitterung des Gebietes auf viele Eigentümer bisher kaum untersucht, in anderen Teilen dagegen wurde schon aktiv Silber aus Bergwerken gefördert.

Erste Untersuchungen, die die Kanadier auf dem Projekt durchgeführt haben, brachten atemberaubende Ergebnisse zutage. So fand man bei Bodenproben bis zu 3.168 Gramm Silber pro Tonne Gestein. Dahinter verblassen die 4,67 Gramm Gold, die ebenfalls pro Tonne Gestein gefunden wurden, beinahe – obwohl selbst dies ein Spitzenwert ist. Bei Bohrungen wurden sogar bis zu mehr als 4 Kilogramm Silber pro Tonne Gestein gefunden. Frühere Abbauaktivitäten brachten noch höhere Mineralisierungen zutage. Die Chancen für Metallic Minerals sind also exzellent, hier ein Weltklasse-Silberbergwerk aufzubauen.

Wichtiges Explorationsprogramm im Yukon gestartet

Noch allerdings befindet sich das kanadische Unternehmen am Anfang einer langen Reihe von Arbeiten. Man hat nun mit dem geplanten 2017er-Explorationsprogramm begonnen. Im Vorfeld wurden bergeweise Daten gesichtet und ausgewertet, teils aus historischen Aktivitäten früherer Eigentümer dieser Gebiete, teils aus eigenen Untersuchungen. Mittlerweile hat man reichlich Ziele identifiziert, die man nun mit Bohrungen näher erkunden wird.

In der ersten Phase des angelaufenen Programms wird sich Metallic Minerals vor allem auf Bohrziele konzentrieren, die beste Voraussetzungen für die Entdeckung neuer Silberadern bieten. Bis zu 1.500 Meter Gesamtlänge sollen die Bohrungen umfassen. Im Laufe des Sommers wird das Unternehmen weitere Top-Bohrziele auf die Agenda setzen und näher erkunden, aber auch Gebiete erkunden, auf denen bisher kaum Explorationsarbeiten stattfanden. Den Bohrungen voran gehen unter anderem geophysikalische und geochemische Untersuchungen an den identifizierten Bohrzielen.

Personell hat die Gesellschaft vorgesorgt: Man habe ein sehr erfahrenes Technikerteam zusammengestellt, das einen Fokus vor allem auf hochgradige Erzsysteme hat, sagt CEO und -Chairman Greg Johnson. Auf die Nachrichten, die diese Experten in den kommenden Wochen und Monaten produzieren werden, darf die Börse sehr gespannt sein.



