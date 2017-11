Metallic Minerals – Erste Royalty-Zahlung geflossen

Ziemlich genau vor einem Monat hatte GOLDINVEST.de zuerst über eine neue, vielversprechende Strategie des kanadischen Silberexplorers Metallic Minerals (WKN A2ARTX / TSX-V MMG) berichtet, schon in kurzer Zeit erste Einnahmen zu erzielen. Und genau das ist dem Unternehmen von Yukon-Profi Greg Johnson (u.a. NovaGold / Wellgreen Platinum) nun gelungen.

Die Idee des Metallic-Managements ist so einfach wie bestechend: Man sicherte sich Land im Klondike entlang verschiedener Flüsse (Dominion Creek und Australian Creek), auf dem man die Möglichkeit auf Seifengoldproduktion sah. Anstatt aber diese selber zu verfolgen, bot Metallic die Rechte daran – jeweils für bestimmte Abschnitte des Gebiets – erfahrenen, ohnehin in der Region tätigen Alluvialgoldproduzenten an – im Gegenzug für eine Abgabe (Royalty).

Im Fall der ersten so getroffenen Vereinbarung für Dominion Creek erhält das Unternehmen beispielsweise 15% der gesamten Goldproduktion des Betreibers aus dem vereinbarten Bereich, der sich über insgesamt 1 Meile entlang einer Flussterrasse erstreckt. Bereits im September wurde das erste Bergbaugerät zum Abbaugelände transportiert und dann eine Testgrube errichtet. Und aus dem dort geförderten Gold erhielt Metallic Minerals schon jetzt eine erste Royalty-Zahlung!

Das ging dann doch schneller, als wir erwartet hatten. Auch wenn es sich „nur“ um eine Testproduktion handelt und die Erlöse deshalb noch vergleichsweise niedrig liegen dürften – Metallic machte zum genauen Betrag keine Angaben – betrachten wir diese Entwicklung doch als wichtigen Hinweis darauf, dass die Strategie des Unternehmens im Klondike erfolgreich sein könnte.

Wenn nun wie geplant weitere Produktionspartner hinzukommen – zu Australia Creek besteht bereits ein weiteres Abkommen und laut Metallic CEO Johnson ist man auch bereits in Gesprächen mit weiteren Interessenten –, sollten die Erlöse stetig steigen. Dann werden diese, so Herr Johnson in der gestrigen Mitteilung, zur Zahlung von Explorationsaufwendungen auf den Silberprojekten des Unternehmens, die ebenfalls im Yukon liegen, verwendet. Gute Nachrichten für die Metallic-Aktionäre, da damit die Notwendigkeit, sich durch die Ausgabe neuer Aktien zumindest abgemildert werden wird.

Und dort – auf den Silberprojekten Keno Hill und McKay Hill – liegt auch ganz klar der Fokus von Metallic Minerals. Während man auf McKay Hill vor Kurzem mit Oberflächenproben das Potenzial für ein großes vererztes System aufdeckte – 23 Proben aus 12 von 16 bekannten Gangstrukturen enthielten über 300 g/t Silber (>9 Unzen), wobei die Spitzenwerte bei 988 g/t Silber und 24,4 g/t Gold lagen –, stehen bei Keno Hill noch die Ergebnisse eines ersten Bohrprogramms aus, das man im September abgeschlossen hat. Sollten diese ebenfalls erfolgreich sein, dürfte unserer Ansicht nach auch die Aktie wieder an Fahrt gewinnen.



