Metallic Minerals: Erste Bohrergebnisse vom Silberprojekt Keno in Kürze

Es geht langsam wieder los bei dem kanadischen Silberexplorer Metallic Minerals (WKN A2ARTX / TSX-V MMG)! Wir hatten unsere Leser schon vor einiger Zeit darauf hingewiesen, dass dieses kleine, aber sehr interessante Unternehmen vor einem heißen Sommer stehen könnte. Und das beginnt sich nun abzuzeichnen…

Ausgehend von den teilweise spektakulären Ergebnissen der Explorations- und Bohraktivitäten des vergangenen Jahres hat Metallic bereits im Juni die Explorationsarbeiten auf seinem Silberprojekt Keno (Yukon) wieder aufgenommen. Und die erste Bohrphase auf dem Zielgebiet Golden Hill ist schon jetzt erfolgreich abgeschlossen.

Metallic hat dort mit vier Kernbohrungen die Ausdehnung der Zielstrukturen in Fallrichtung der hochgradigen, übertägigen Schürfgrabenergebnisse überprüft. Die Proben dieser Bohrungen sind bereits im Labor, sodass das Unternehmen in den kommenden Wochen mit Ergebnissen rechnet.

Auf dem ganz in der Nähe liegenden Zielgebiet Caribou laufen ebenfalls bereits Bohrungen. Auf Caribou hat man im Anschluss an sehr hochgradige Bohrergebnisse aus dem vergangenen Jahr so genannte Step-out-Bohrungen, die zur Ausweitung der bekannten Tiefe und des Streichens der Vererzung dienen, geplant. Und sobald diese Bohrungen abgeschlossen ist, geht es, so Metallic, auf den Gebieten Homestake und Formo weiter!

Darüber hinaus, zusätzlich zu den Bohrungen auf Gold Hill, Formo, Caribou und Homestake, will Metallich eine erste Phase von Testbohrungen auf weiteren, fortgeschrittenen übertägigen Zielen durchführen. Es handelt sich dabei um Ziele, die hochgradige Gehalte in den übertägigen Proben lieferten, aber bisher nicht mit Bohrungen getestet wurden.

Zusätzlich wird Metallic auf weiteren 20 (!) Zielgebieten, die sich noch in einer Frühphase befinden, geochemische und geophysikalische Ziele genauer untersuchen, um daraus Bohrziele für das Jahr 2019 zu generieren.

Ein paar Worte noch zur fortgeschrittenen Liegenschaft Formo, die Metallic zusammen mit der historischen Mine Formo (oder Yukeno) erst im Herbst 2017 erwarb. Hier wurden in der Vergangenheit hochgradige Silber-Blei- und Zinkadern nachgewiesen und das Unternehmen arbeitet seit der Akquisition der Liegenschaft an der Zusammenstellung der historischen untertägigen Probennahmen sowie Proben aus Schürfgräben und Bohrdaten.

Ziel ist es, ein geologisches 3D-Modell dieser Gänge zu entwickeln, auf dem dann die Explorationsarbeiten diesen Jahres aufbauen. Die sollen dazu dienen, die historischen Daten zu bestätigen und das Potenzial auf eine Ausdehnung der Vererzung in die Tiefe und im Streichen zu testen.

Die Lagerstätte Formo wurde schon 1921 entdeckt und die hochgradigen Gangstrukturen wurden zu unterschiedlichen Zeiten seit 1930 im Tagebau und Untertagebau abgebaut. Ein Großteil der zwei beachtlichen Stollen entlang der Formo-Erzgänge wurde erst Anfang der 1950er-Jahre aufgefahren. Mindestens drei Gangstrukturen, die in erster Linie in unter dem Keno-Hill-Hauptquarzit lagernden Grünsteinen beherbergt sind, wurden auf Formo im Untertageabbau, in Bohrungen und Schürfgräben identifiziert.

Die Strukturen auf Formo befinden sich in nur zwei Kilometer Entfernung zur historischen Mine Hector-Calumet, die in der Vergangenheit mit 100 Mio. Unzen Silber der größte Produzent im Silberbezirk Keno Hill war. Die historische Produktion aus den Formo-Erzgängen wies im Mittel einen Silbergehalt von 1.673 Gramm pro Tonne auf. Der Großteil dieser historischen Produktion stammt aus einem Tagebau, der neben dem Silver Trail Highway zwischen der Ortschaft Elsa und Keno City liegt. Allemal ein lohnendes Ziel für Metallic Minerals also!

Zumal auch vielversprechende Daten aus jüngerer Vergangenheit auf dem Formo-Ziel vorliegen. So wurden 1980 und 1981 Kern- und Hammerbohrungen vorgenommen, wobei der beste Abschnitt des Kernbohrprogramms 4.958 g/t Silber, 57% Blei und 10,7% Zink über eine Mächtigkeit von 0,48 Metern aufwies. Ganz zu schweigen von den bis zu 17,1 Gramm Gold pro Tonne. 2008 wurde ein begrenztes Probennahmeprogramm auf der Lagerstätte durchgeführt, um die berichtete historische Vererzung zu bestätigen. Ausgewählte Gesteinsproben aus der Halde im Stollen auf dem Niveau 2700 enthielten bis zu 3.025 g/t Silber, 19,5% Blei und bis zu 39,8% Zink!

Metallic wird die Bohrungen auf dem Ziel Formo voraussichtlich später in diesem Sommer aufnehmen, sobald alle Genehmigungen erhalten und die vorläufigen Basisarbeiten abgeschlossen wurden.

Das Unternehmen verfolgt bei seiner systematischen Erkundung des Keno Hill-Bezirks einen ähnlichen Ansatz, wie in Alexco Resources (WKN A0JKUP) auf dem Projekt Bermingham und Flame & Moth, wo Alexco die Bereiche mit bescheidener historischer Produktion mittels systematischer moderner Exploration weiterverfolgte. Und das führte zur Abgrenzung erheblich größerer, vererzter Systeme unter den Bereichen der historischen Produktion. Sehr ähnlich will es Metallic Minerals machen, um seine vorrangigen Ziele voranzubringen und dabei signifikante neuer Silberressourcen im historischen Silberbezirk Keno Hill zu testen und zu avancieren.

Wir betonen es immer wieder: Die Exploration ist ein riskantes Geschäft und das gilt auch für Metallic Minerals. Dem gegenüber stehen allerdings auch gewaltige Chancen. Wenn das Unternehmen mit seinen Bohrungen diesen Sommer – und wahrscheinlich Herbst – über Erfolg hat, könnte deshalb der aktuelle niedrige Kurs unserer Meinung nach bald der Vergangenheit angehören.



