Metallic Minerals: 2019 wird ein sehr spannendes Jahr!

An der Börse ist man gute Nachrichten aus dem kanadischen Silberbezirk Keno Hill gewohnt. Mehr als 300 Millionen Unzen des Edelmetalls haben Rohstoffkonzerne hier schon dem Boden abgerungen. Metallic Minerals (TSX: MMG / Frankfurt: 9MM1) ist ebenfalls in der Gegend aktiv und auf dem besten Weg, das nächste Top-Silberprojekt in der Region zu entwickeln.

Ihre Claims hat Metallic Minerals vor allem im Osten des Gebiets abgesteckt. Hier befindet sich der noch am wenigsten erkundete Teil des Distrikts Keno Hill. Dass die Brache bisher hier nicht so aktiv war, liegt an geologischen Gegebenheiten und einer vergleichsweise stärkeren Vegetation in diesem Gebiet. Doch die Manager von Metallic Minerals hat dies nicht abgeschreckt, man hat sich dem Gebiet gewidmet und liegt mit der Entscheidung völlig richtig. Bisherige Explorationserfolge haben die hohen Erwartungen an den Osten von Keno Hill bestätigt – die nun veröffentlichte Explorations-News von Metallic Minerals unterstreicht dies erneut.

In der 2018er-Explorationssaison hat man auf den eigenen Keno-Hill-Gebieten reihenweise Gesteinsproben entnommen. Die veröffentlichten Analyseergebnisse zeigen das enorme Potenzial in diesem Gebiet. Den Top-Wert einer einzelnen Gesteinsprobe liefert das Gebiet „Cobalt Hill“ mit 5.549 Gramm Silberäquivalent pro Tonne Gestein. Der Wert besteht zum einen aus 1.185 Gramm Silber pro Tonne Gestein, hinzu kommen 78,6 Prozent (!) Blei und 0,4 Prozent Zink. Gleich zwölf Proben von „Cobalt Hill“ kommen auf mehr als ein Kilogramm Silberäquivalent. Knapp unter der Kilomarke bleiben die Top-Proben auf Fox/UKHM, während McMillan mit 2.668 Gramm Silber pro Tonne Gestein den höchsten Einzelwert einer Gesteinsprobe für das Edelmetall liefert.

Viele hoch interessante Bohrziele für Metallic Minerals

Es ist bester „Keno-Hill-Style“, den Metallic Minerals mit den Ergebnissen liefert. Große Gebiete mit mächtigen Quarzit- und Grünsteinschichten wurden gefunden. Es sind Minerale wie diese, die die besten Edelmetall-Lagerstätten im Distrikt Keno Hill bilden. Mit den acht Neuentdeckungen kommt Metallic Minerals nun auf zwölf mineralisierte Trends, die zum Teil die Gebiete von früheren Silberbergwerken durchkreuzen. Einzelne hoch-priorisierte Explorationsgebiete kommen auf eine Ausdehnung von einem bis drei Kilometern, weisen dabei hochwertigste Mineralisierungen auf. Beste Bohrziele also für die Company in einem Distrikt, der aufgrund der umfangreichen Abbauaktivitäten der vergangenen Jahrzehnte auch für diese kanadische Gesellschaft eine sehr gute Infrastruktur bietet.

Kein Wunder also, dass man bei Metallic Minerals von enorm ermutigenden Ergebnissen des 2018er-Explorationsprogramms spricht. Nächste Nachrichten werden nicht lange auf sich warten lassen: Die anstehenden Arbeiten sollen auf den Resultaten des abgeschlossenen Programms aufbauen, kündigt Metallic Minerals an. Aktuell stellt man ein neues geologisches 3D-Modell der Region fertig. Auf Basis der Daten wird man dann die nächsten Explorationsschritte auf dem östlichen Keno Hill Gebiet festlegen. Frühphasen-Entdeckungen sollen „bohrfertig“ weiterentwickelt werden, ebenso wird an schon fortgeschrittenen Zielen gearbeitet werden. Genaueres will die Company in der nächsten Zeit bekannt geben.





Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern ausdrücklich um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.