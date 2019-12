Merger-Mania im Goldsektor: Das Ende ist noch nicht erreicht

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Es sieht so aus, als könnte sich der Fusions- und Akquisitionsreigen im Goldminensektor fortsetzen, nachdem die Branche Daten von Refinitv Eikon zufolge dieses Jahr bereits Deals im Wert von 30,5 Mrd. Dollar abschloss. Das ist der höchste Wert, seitdem der Goldpreis vor fast einem Jahr sein bisheriges Hoch erreichte.Angeführt von den Branchenriesen(WKN 853823) und(WKN 870450) wollen die Produzenten des gelben Metalls so sinkende Reserven ausgleichen und Investoren zurückgewinnen, die dem Sektor in den vergangenen Jahren auf Grund enttäuschender Renditen den Rücken kehrten.Den Daten zufolge wurden dieses Jahr 348 Transaktionen im Wert von mehr als 30,5 Mrd. Dollar durchgeführt – nach nur 10,8 Mrd. Dollar im vergangenen Jahr. Auch das Hoch von 25,7 Mrd. Dollar aus dem Jahr 2010, kurz bevor der Goldpreis seinen Höchststand bei 1.900 USD pro Unze erreichte, ist damit Geschichte.2011 hatte der hohe Goldpreis die Käufer dazu veranlasst, ihre Akquisitionen vielfach zu überteuerten Preisen vorzunehmen, was zu Milliarden an Abschreibungen führte, als Gold im Jahr darauf einbrach. Es scheint allerdings, dass die Käufer dieses Mal größere Vorsicht walten lassen würden. Zumal die Aktionäre etwas anderes auch gar nicht zulassen würden, wie die Experten von CQS Natural Resources Growth gegenüber mining.com erklärten.Die Aufschläge für Akquisitionen im Goldsektor liegen demzufolge dieses Mal im Durchschnitt deutlich unter denen des letzten Goldpreisbooms als Prämien von 40% bis 50% nicht unüblich waren. So zahlte Barrick gar keine Prämie für die Übernahme von Randgold Resources im vergangenen Jahr, während Newmont lediglich einen Aufschlag on 18% bot, als man Goldcorp übernahm.Bei Sprott Inc. ist man der Ansicht, dass weitere Deals vor allem unter mittelgroßen Goldproduzenten wahrscheinlich sind – vor allem auf Druck von Aktionären. Erst diese Woche bot(WKN A2ABF1) 1,9 Mrd. Dollar in Aktien für die auf Afrika ausgerichtete(WKN A1JPZ6), während nur einen Tag zuvor die chinesischedie Übernahme vonfür 1,3 Mrd. Dollar in bar ankündigte.Und erst im November hatte(WKN A2DHRG) 4,3 Mio. CAD für(WKN A0LG70) geboten, während(WKN A0MN37) sich die Beteiligung von Barrick an der Super Pit-Mine in Australien sicherte – für 750 Mio. Dollar. Zudem erwarb die australische(WKN A1JNWA) die Red Lake-Mine von Newmont für 375 Dollar in bar. Und Branchenbeobachtern zufolge ist noch Platz für weitere Deals.