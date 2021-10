Merck als Spielverderber für Impfstoff-Aktien?

1. BioNTech

Umsatzspitzenreiter auf dem Stuttgarter Börsenparkett sind aktuell die Papiere des Mainzer Impfstoff-Herstellers BioNTech. Für die Aktie des Unternehmens geht es in einem schwachen Marktumfeld um rund 1,7% bergab. Bereits am Freitagnachmittag sorgte die Meldung eines Covid-Medikaments des US-Riesen Merck für fallende Kurse bei Impfstoff-Unternehmen wie BioNTech und Moderna.



2. Daimler

Schwächer notieren zum Wochenstart auch die Papiere des Automobilkonzerns Daimler. Am vergangenen Freitag stimmten die Aktionäre des Konzerns auf einer außerordentlichen Hauptversammlung für eine Aufspaltung in zwei voneinander unabhängige Unternehmen. Damit wird Daimler bald mit einer separaten PKW- und einer Nutzfahrzeug-Sparte an der Börse notiert sein.



3. Merck Co.

Einer der wenigen Gewinner in einem schwachen Marktumfeld sind zum Wochenstart die Papiere des US-Pharma-Riesen Merck. Die Aktie des Unternehmens gewinnt knapp 2,8%. Damit setzen die Papiere ihren positiven Trend der letzten Woche fort.