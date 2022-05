Merck vor den Zahlen: Bullishe Tradingchance mit (Turbo)-Calls

Die Aktie des in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials agierenden international aufgestellten Konzerns Merck (ISIN: DE0006599905) geriet nach ihrem Allzeithoch vom 30.12.21 bei 231,50 Euro ordentlich unter Druck. Nachdem die Aktie Anfang März sogar kurzfristig die Marke von 160 Euro unterschritten hatte, legte sie danach wieder auf bis zu 196 Euro zu um danach wieder auf ihr aktuelles Niveau im Bereich von 173 Euro nachzugeben.

In Erwartung eines positiven Ergebnisses für das erste Quartal bekräftigten Experten von JP Morgan in einer neuen Analyse mit einem Kursziel von 250 Euro ihre Kaufempfehlung für die Merck-Aktie. Kann die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder das Zwischenhoch bei 196 Euro vom 7.4.22 erreichen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 180 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Merck-Aktie mit Basispreis 180 Euro, Bewertungstag 11.7.22, BV 0,1, ISIN: CH1185794596, wurde beim Merck-Aktienkurs von 173,20 Euro mit 0,76 – 0,77 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 196 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls bei etwa 1,85 Euro (+140 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 152,911 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die Merck-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 152,911 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HR87292, wurde beim Merck-Kurs von 173,20 Euro mit 2,05 – 2,07 Euro taxiert.

Wenn die Merck-Aktie in nächster Zeit auf 196 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 4,30 Euro (+108 Prozent) erhöhen – sofern die Merck-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 140,622 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Merck-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 140,622 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SH3WZC1, wurde beim Merck-Kurs von 173,20 Euro mit 3,29 – 3,31 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg auf 196 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 5,53 Euro (+67 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Merck-Aktien oder von Hebelprodukten auf Merck-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek