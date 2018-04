Merck: Wendepunkt erreicht

Technisch erreichte die Merck-Aktie einen wichtigen Wendepunkt. Auch Analysten gehen von einer positiven Entwicklung aus. Ein Call-Optionsschein auf die Aktie von Merck mit einem Basispreis bei 75 Euro und einer Fälligkeit im März nächsten Jahres kann von steigenden Notierungen überproportional profitieren.

1668 als Apotheke gegründet, ist die in Darmstadt beheimatete Merck AG heute als Pharma- und Chemiekonzern international aktiv. Im Mai letzten Jahres erreichte die Merck-Aktie ein Allzeithoch bei 115,20 Euro. Danach ging es in mehreren Etappen abwärts bis zum Tief bei 74,50 Euro, das die Aktie Ende März erreichte. Dort zeigte sich ein weiterer Wendepunkt, denn seitdem tendieren die Notierungen nach oben. Ein wichtiger Schritt zu einer Trendwende würde mit dem Überschreiten des Bereichs zwischen 81 und 84 Euro gelingen. In diesem hielten sie sich zuletzt im Februar auf. Weiter könnten die bei 91,14 Euro verlaufende 200-Tage-Linie und das Hoch von Anfang des Jahres bei 94,28 Euro ein nächstes Ziel darstellen, bevor die Notierungen in den dreistelligen Bereich zurückkehren und dabei das Hoch von Ende September letzten Jahres bei 100,95 Euro erreichen könnten.

Kursziele dreistellig

Analysten gaben zuletzt positive Meinungen ab. Die Schweizer UBS beließ ihre Einstufung für Merck auf Kaufen mit einem Kursziel von 115 Euro. Auf dem aktuellen Niveau impliziere der Kurs quasi keinen Wert für die Sparte Flüssigkristalle, schrieb der dort zuständige Analyst in einer am Mittwoch vorgelegten Studie. Die Aktie sei unverändert günstig bewertet, selbst falls man für alle Sparten des Konzerns eine negative Entwicklung unterstelle. Auch das Analysehaus Bernstein Research geht von höheren Kursen aus und beließ die Aktie bei einer Einstufung auf Outperform mit einem Ziel von 105 Euro. Die Entwicklung der freien Barmittel werde sich verbessern, nachdem im letzten Jahr noch viel investiert worden sei, argumentierte der hier zuständige Analyst. Aus den Analysten der letzten drei Monate ergab sich ein durchschnittliches Kursziel auf Sicht eines Jahres von 101,70 Euro.

Merck (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 80,92 // 84,24 // 91,14 // 94,28 // 100,95 Unterstützungen: 76,44 // 74,50 // 71,15 // 70,68 // 66,84

Mit einem Call-Optionsschein (WKN DS1YGB) können risikofreudige Anleger, die eine steigende Merck-Aktie erwarten, überproportional profitieren. Der klassische Optionsschein mit einem Basispreis bei 75 Euro und einer Fälligkeit am 13.03.2019 kann eine Rendite von mehr als 170 Prozent erzielen, wenn die Aktie spätestens bis Laufzeitende auf 100 Euro steigt. Sollte sie höher steigen oder das Ziel vorzeitig erreichen, kann eine höhere Rendite möglich sein.

Zu beachten ist: Falls die Aktie am Bewertungstag unter dem Basispreis von 75 Euro notiert, verfällt der Optionsschein wertlos. Sonst wird die Differenz zwischen Kurs und Basispreis zum Bezugsverhältnis von 0,1 ausbezahlt. Um aktuell einen Gewinn zu erzielen, müsste die Aktie bei gleichen Bedingungen mindestens bei 84,20 Euro (Break-Even-Punkt) schließen. Ein Ausstieg aus der spekulativen Idee kann erwogen werden, sollte die Aktie nachhaltig unter 75 Euro fallen.

Strategie für steigende Kurse WKN: DS1YGB

Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 0,91 - 0,92 Euro

Emittent: Deutsche Bank Basispreis: 75,00 Euro

Basiswert: Merck



akt. Kurs Basiswert: 80,48 Euro Laufzeit: Open end

Kursziel: 2,50 Euro Omega: 5,937

Kurschance: + 172 Prozent Quelle: Deutsche Bank

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.





Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

Es gelten die AGB und die Datenschutzrechtlichen Hinweise auf www.boerse-daily.de