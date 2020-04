Merck – der Pharma-Konzern bereitet den Breakout vor!

Weitere Suchergebnisse zu "Merck KGaA":

Symbol: MRK ISIN: DE0006599905

Rückblick: Die Merck KGAA ist ein weltweit tätiger Chemie-, Pharma- und Life Science-Konzern. Das Produktprogramm von Merck umfasst Originalpräparate gegen Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen sowie Produkte für die Selbstmedikation, Flüssigkristalle für Displays und Elektronikchemikalien zur Chipherstellung. Von 125 EUR ging es mit der Aktie fast bis 75 EUR steil bergab.

Meinung: Die Medikamente des Unternehmens, die in vielen Ländern weltweit angeboten werden, werden beim täglichen Gesundheitsschutz benötigt. Ergänzt wird das Angebot von Merck durch Flüssigkristallen für Displays, Laborchemikalien, Lösungsmittel, Filtertechniken für die Wasseraufbereitung sowie Bioprozessverfahren und bioanalytische Services für die Pharmaindustrie. Die Aktie ist gerade dabei den EMA-20 zurückzuerobern. Dabei hat sich ein attraktives Breakout-Setup gebildet, welches sich eng absichern lässt.

Chart vom 06.04.2020 Kurs: 94.22 EUR

Setup: Für einen Long-Einstieg ist der Breakout über 94.40 EUR abzuwarten. Hier ist Intraday auf entsprechende Signale zu achten. Im aktuellen Marktumfeld muss man mit dynamischen Bewegungen rechnen. Der Stopp geht nach dem Ausbruch unter das Tief der Kerzen der letzten Tage bei 87 EUR.

Meine Meinung zu Merck ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in MRK

Die Verfasser der Berichte legen gemäß § 48f Abs. 5 BörseG offen, dass sie selbst an einzelnen Finanzinstrumenten, die Gegenstand der Analysen sind, ein finanzielles Interesse haben könnten.



Der Finanzinformationsdienst und deren Autoren werden Finanzinstrumente als Trader privat bei Eintreten der auf der Plattform www.ratgeberGELD.at besprochenen charttechnischen Bedingungen mit großer Wahrscheinlichkeit selbst traden. Dies könnte auch bei diesem Wertpapier einen Interessenskonflikt begründen, welcher aber zum Zeitpunkt der Marktberichterstellung oder der Empfehlung noch nicht besteht. Kauf und Verkauf können dabei jederzeit erfolgen und werden nur für Kunden auf www.ratgeberGELD.at im Chat oder per Mail veröffentlicht.

Zur Vermeidung möglicher Interessenskonflikte durch Kursmanipulationen, dem sogenannten Scalping (Kurse in eine bestimmte Richtung lenken), werden nur stark marktkapitalisierte Wertpapiere mit einem Mindesthandelsvolumen von 500.000 Stück pro Tag, Indizes, Rohstoffe und Währungen besprochen.

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Risikohinweise: Es handelt sich bei den besprochenen Finanzinstrumenten teils um hochspekulative Veranlagungen, welche zu einem Totalverlust führen können.Frühere Wertentwicklungen. Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

