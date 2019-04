Merck KGaA: Kaufsignal aktiv, aber.. [...]

Weitere Suchergebnisse zu "Merck KGaA":

Wertpapiere des Pharmaherstellers Merck präsentieren sich nicht erst seit Dezember stark, sondern bereits seit Anfang 2018. Der über ein Jahr bestehende Aufwärtstrend verhalf der Aktie gegen Ende des ersten Quartals sogleich wieder über die dreistellige Marke von 100 Euro und somit eine mittelfristig entscheidende Hürde aufwärts.

Doch, so fest sich das Wertpapier in den letzten Monaten auch präsentiert, stieß der Wert mit seinem jüngsten Verlaufshoch an seine obere Aufwärtstrendbegrenzung um 103,00 Euro.Dieser Umstand könnte kurzfristig Begehrlichkeiten von Gewinnmitnahmen wecken und eine kurzzeitige Konsolidierung einleiten. Der einjährige Aufwärtstrend dürfte übergeordnet aber intakt bleiben. Naturgemäß würde sich ein Rückkauf hervorragend für einen Long-Einstieg anbieten, sofern die Merck-Aktie anschließend einen tragfähigen Boden ausbilden kann. Entscheidend werden aber wie immer, die nächsten Quartalszahlen Mitte Mai fürs erste Quartal des aktuellen Geschäftsjahres werden. Möglicherweise dringen bereits am 26. April aus der Hauptversammlung kursbewegende Nachrichten durch und beeinflussen die Aktien in die eine oder andere Richtung.

Rückläufer für Einstieg attraktiv

Ein unerwarteter Kursanstieg über das Niveau von mindestens 105,00 Euro auf Tagesbasis und somit über die obere Aufwärtstrendkanalbegrenzung würde durchaus für eine Überraschung sorgen und sofortiges Aufwärtspotenzial in Richtung 110,00 Euro, darüber sogar an 11,85 Euro freisetzen. Sogar ein bullischer Vorstoß bis an die Jahreshochs von 115,20 Euro wäre in einem solchen Szenario denkbar, dazu müsste sich die Nachrichtenlage doch noch einmal signifikant verbessern. Als Zugvehikel kann in diesem Fall beispielsweise auf dasFaktor-Zertifikat Long auf Merck KGaA (WKN VA60BH)zurückgegriffen werden.

Der kurzfristig favorisierte Weg hängt jedoch mit einem womöglich kurzen und heftigen Rücklauf zurück auf 100,00 Euro unmittelbar zusammen, selbst Rückläufer auf 96 Euro wären innerhalb der aktuellen Aufwärtsbewegung erlaubt. Erst wenn Merck unter den gleitenden Durchschnitt EMA 50 auf Tagesbasis bei aktuell 93,04 Euro zurücksetzt, müssten anschließende Verluste an den 200-Tage-Durchschnitt bei 86,49 Euro eingeplant werden. Im Zuge dessen, könnte es aber sogar noch zu einem Test der größeren Unterstützung um 85,00 Euro kommen.

Merck KGaA (Tageschart in Euro) Tendenz:

Faktor-Zertifikat Long auf Merck KGaA Strategie für steigende Kurse WKN: VA60BH

Typ: Faktor akt. Kurs: 3,41 - 3,63 Euro

Emittent: Vontobel Ausgabepreis: 2,82 Euro

Basiswert: Merck KGaA Richtung: Long

akt. Kurs Basiswert: 102,45 Euro Laufzeit: endlos

Kursziel: 115,20 US-Dollar Faktor: 5,0

Kurschance: + 75 Prozent Vontobel Zertifikate

