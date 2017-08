Merck KGaA: Aussichten und Handelsmöglichkeiten für die kommende Handelswoche

Weitere Suchergebnisse zu "Merck KGaA":

Analyse der Merck KGaA Aktie für die kommende Handelswoche 34 / 2017



Nach einer mehrmonatigen Abwärtsrally, scheint sich die Aktie der Merck KGaA derzeit ein wenig zu stabilisieren, was nicht zuletzt daran liegt, dass sich der Kurs aktuell an einem signifikanten Unterstützungsbereich befindet. Bereits in der vorletzten Handelswoche, ist der Kurs hier nicht weiter in Short-Richtung gekommen und sogar mit Momentum in Long-Richtung gedreht. Am vergangenen Freitag fiel der Kurs hingegen wieder signifikant und bewegt sich nun erneut auf den starken Unterstützungsbereich zu. Es ist durchaus möglich, dass hier erneut Käufer ihrer Chance nutzen und den Kurs in Long-Richtung treiben. Ein entsprechendes Setup für einen Long-Trade ist also für die kommende Handelswoche denkbar.



Aussichten und Handelsmöglichkeiten für die kommende Handelswoche





Bereits seit Mai dieses Jahres ist die Aktie der Merck KGaA um mehrere Euro gefallen. Nun jedoch ist ein Preisbereich angelaufen worden, in welchem der Kurs schon häufiger ins Stoppen gekommen ist. Zuletzt drehte der Kurs von hier aus im Dezember letzten Jahres signifikant in Long-Richtung. In der vorletzten Handelswoche wurde dieser Bereich seitdem das erste Mal wieder angelaufen, woraufhin der Kurs auch entsprechend reagierte und in Long-Richtung drehte. Da sich der Kurs nun erneut auf diesen Bereich zu bewegt, könnte sich daraus für die kommende Handelswoche ein Long-Setup ergeben. Jedoch ist das Gesamtbild auf Tagesbasis nach wie vor klar short. Dies sollte bei einem etwaigen Long-Einstieg beachtet werden und entsprechend vorsichtig agiert werden.Für einen möglichen Long-Einstieg gibt es zwei Preisbereiche, welche interessant werden könnten. Der erste Bereich liegt in etwa bei 90.80 Euro. Sollte hier ein Signal, bspw. in Form eines Kaufimpulses, entstehen, kann der Stop-Loss unterhalb dieses Preises liegen. Ziel dieses Trades wäre der Preisbereich um ca. 93.50 Euro herum.Die nächste interessante Zone beginnt ab dem Preis von ca. 89.75 Euro, bis ca. 88.75 Euro. Kann hier ein Einstieg in Long-Richtung realisiert werden, liegt der Stop-Loss am besten unterhalb von 88.75 Euro. Das erste Handelsziel befindet sich bei ca. 90.80 Euro und das nächste bei ca. 93.50 Euro.In beiden Fällen empfiehlt es sich, den Stop-Loss eng nachzuziehen, da, wie bereits erwähnt, das Gesamtbild klar short ist.