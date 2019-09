Merck: Gut Ding braucht Weile!

Weitere Suchergebnisse zu "Merck KGaA":

Am 16. Juni hatten wir einen Trading-Tipp mit Merck ISIN: DE0006599905 vorgestellt. Im Express-Service hatten wir die Aktie mit einem Einstiegskurs von 92,50 Euro vorgeschlagen und für diejenigen, die noch das Überschreiten der 200-Tage-Linie abwarten wollten, hatten wir einen Kurs ab 93,50 Euro genannt. Mit dem gleichzeitig vorgeschlagenen Hebel-Zertifikat konnte man einen Gewinn von über 20 Prozent machen. Danach gab es einen Rücksetzer und eine Seitwärtsbewegung im Bereich 92,00/96,50 Euro. Der Ausbruch erfolgte am 13. September. Wer unserem Trading-Tipp treu geblieben ist, liegt jetzt bei mehr als 90 Prozent Ertrag. Die Aktie hat die psychologisch wichtige Marke von 100,00 Euro genommen und stand zum Handelsende mit einem Tagesgewinn von 3,26 Prozent ganz oben auf dem Treppchen im DAX. Jetzt heißt es aufpassen, was in den nächsten Tagen passiert.

RuMaS Express-Service: Maximum Trading-Tipps!

Wenn Sie es noch nicht gemerkt haben sollten, aber das ist einer der großen Unterschiede von RuMaS im Vergleich zu anderen Börsendiensten. Wir benennen konkrete Chancen im Vorfeld und liefern im Express-Service dazu unsere Einstiegskurse.

