Merck & Co. – Mit der Zulassung der ersten Covid-19 Tablette könnte die Aktie abermals abheben!

Pullback Trading-Strategie



Symbol: MRK ISIN: US58933Y1055



Rückblick: Merck & Co. ist ein forschungsorientiertes, globales Pharmaunternehmen, welches ein breites Sortiment an neuartigen Medikamenten, Impfstoffen und biologischen Therapeutika erforscht, entwickelt, produziert und vermarktet. Die Aktie eröffnete mit einem GAP-Up, nachdem das Pharma-Unternehmen mitteilte, eine Notfallzulassung für ein orales Covid-19 Arzneimittel zu beantragen. Zuvor lief das Papier von Merck & Co. seitwärts und scheiterte an der 79 USD-Marke, welche nun Unterstützung bieten sollte.

Meinung: Das Medikament Molnupiravir soll bei Patienten mit einer leichten bis mittelschweren Covid-19-Erkrankung zum Einsatz kommen, um schwere Symptome oder ein Krankenhausaufenthalt zu verhindern. Nach dem starken Kursanstieg korrigierte die Aktie scharf bis zum Unterstützungsbereich bei 79 USD. Von hier aus ist es durchaus möglich, dass das Pharma-Papier die Gegenbewegung startet. Der Long-Einstieg könnte bei einem sehr attraktiven CRV aussichtsreich sein.

Chart vom 14.10.2021 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 79.23 USD



Setup: Für einen Long-Einstieg sollten Kurse über der Kerze von Mittwoch abgewartet werden. Die Position könnte nach dem Entry unter dem Tief der Kerze von Donnerstag abgesichert werden.

Meine Meinung zu Merck & Co. ist bullisch



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in MRK



