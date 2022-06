Merck & Co. – Hier könnte sich der Einstieg in die Aktie des Pharma-Riesen lohnen!

Weitere Suchergebnisse zu "Merck & Co":

Symbol: MRK ISIN: US58933Y1055



Rückblick: Das Pharmaunternehmen bietet ein breites Sortiment an neuartigen Medikamenten und Impfstoffen an. Merck ist global aufgestellt und forscht intensiv an neuen Medikamenten. Nach einer Seitwärtsphase konnte das Papier im März alle wichtigen gleitenden Durchschnitte zurückerobern.

Meinung: Es werden immer mehr Behandlungen nachgeholt, welche coronabedingt verschoben wurden. In den letzten Wochen liefen die Kurse des Merck-Papiers über der 20-Tagelinie nach oben. Rücksetzer in den Bereich dieses gleitenden Durchschnittes boten sich dabei als Einstiegsmöglichkeiten an. Aktuell sehen wir gerade wieder einen solchen Pullback. Von hier aus könnte das Pharma-Papier nun abermals die Erholungsbewegung starten, und die Bullen die 100-USD-Marke ins Visier nehmen.

Chart vom 27.05.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 92.44 USD



Setup: Den Long-Einstieg könnte man bei Kursen über der Kerze von letztem Freitag vornehmen. Die Position ließe sich nach dem Entry unter dem Tief der Vorwoche absichern.

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in MRK



