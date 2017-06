Merck: Chance von 121 Prozent

Wie das im DAX notierte Pharma-Unternehmen aus Darmstadt vor wenigen Wochen mitteilte, erhöhte sich der Umsatz in den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres um 5,3 Prozent auf 3,86 Mrd. Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) vor Sondereinflüssen stieg überproportional um 14,5 Prozent auf 1,2 Mrd. Euro. Während das EBITDA die Erwartungen des Marktes traf, lag der Umsatz sogar über den Schätzungen der Analysten. "Im ersten Quartal sind wir erneut profitabel gewachsen. Zwei Zulassungen für unser Immunonkologie-Medikament Bavencio in den USA innerhalb kurzer Zeit sind ein großer Erfolg nach langer, harter Arbeit", kommentierte Vorstandschef Stefan Oschmann. Das Analysehaus Kepler Cheuvreux stuft die Merck-Aktie aktuell mit "Buy" und einem Kursziel von 128 Euro ein. Angesichts der in der Vergangenheit teils fehlenden Erfolge bei der Medikamentenerforschung und -entwicklung unterschätze der Markt aktuell das Immunonkologie-Mittel Avelumab, meinen die Analysten von Kepler Cheuvreux.

















Mittelfristiger Aufwärtstrendkanal



Die Merck-Aktie befindet sich in einem mittelfristigen Aufwärtstrendkanal, dessen untere Begrenzungslinie aktuell bei 105 Euro verläuft. Das Kurstief im Mai wurde bei 104,20 Euro markiert. Mit einem Mini Future Long (WKN UW5YZN) können risikobereite Anleger, die von einer steigenden Merck-Aktie ausgehen, mit einem Hebel von 6,3 überproportional davon profitieren. Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt aktuell 12 Prozent. Bitte beachten Sie: Der Einstieg in diese spekulative Position sollte stets mit einem risikobegrenzenden Stoppkurs erfolgen. Dieser kann unter dem Kurstief von Mai im Basiswert bei 104,05 Euro platziert werden. Im Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 1,39 Euro. Ein mittelfristiges Kursziel kann um 128 Euro liegen. Das Chance-Risiko-Verhältnis bei dieser Trading-Idee beläuft sich somit auf 6,4 zu 1.

Tageschart: Merck (in Euro)