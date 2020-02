Merck-Calls mit 79%-Chance bei Kursanstieg auf 130 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Merck KGaA":

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse macht das Chartbild der Merck-Aktie (ISIN: DE0006599905) einen bullishen Eindruck. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Aktie der Merck KGaA befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Innerhalb dieser Bewegung bildete die Aktie im April 2015 ein Hoch bei 111,85 EUR. Anschließend lief sie trotz eines zwischenzeitlichen Anstiegs auf 115,20 EUR lange seitwärts. Am 15. Januar 2020 durchbrach der Wert das Hoch bei 115,20 EUR. Nach einem Zwischenhoch bei 120,80 EUR setzte er in einer kleinen bullischen Flagge noch einmal auf dieses Hoch zurück, drehte dort aber wieder nach oben.

Ausblick: Das Chartbild der Aktie der Merck KGaA macht einen klar bullischen Eindruck. In den nächsten Tagen könnte sie zunächst auf ca. 130,00 EUR ansteigen. In diesem Bereich könnte es zu einem kleinen Rücksetzer kommen. Später sind Gewinne bis ca. 143,00 EUR und sogar 187,76 EUR möglich. Ein Rückfall unter 120,80 EUR wäre ein erster Rückschlag für die Bullen, aber noch kein größeres Verkaufssignal. Sollte der Wert aber unter 115,20 EUR abfallen, könnte es zu einer Abwärtsbewegung in Richtung 107,50 und sogar 96,10 EUR kommen.“

Kann die Merck-Aktie, die derzeit bei 125,35 Euro notiert, in den nächsten Wochen zumindest auf 130 Euro ansteigen, dann werden Long-Hebelprodukte für hohe Gewinne sorgen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 125 Euro

Der Goldman Sachs-Call-Optionsschein auf die Merck-Aktie mit Basispreis bei 125 Euro, Bewertungstag 17.4.20, BV 0,1, ISIN: DE000GB9CY09, wurde beim Merck-Kurs von 125,35 Euro mit 0,387 – 0,397 Euro gehandelt.

Wenn die Merck-Aktie in spätestens einem Monat auf 130 Euro ansteigt, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,58 Euro (+46 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 119,9914 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Merck-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 119,9914 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PX8FP78, wurde beim Merck-Aktienkurs von 125,35 Euro mit 0,55 – 0,56 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Merck-Aktie auf 130 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 1,00 Euro (+79 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Merck-Aktien oder von Hebelprodukten auf Merck-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek