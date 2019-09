Merck-Calls mit 67%-Chance bei Kursanstieg auf 99€

Weitere Suchergebnisse zu "Merck KGaA":

Nachdem die Merck-Aktie (ISIN: DE0006599905) Mitte August 2019 für das zweite Quartal 2019 einen Gewinnsprung bekannt gab, legte der Kurs der Aktie des führenden Wissenschafts- und Technologieunternehmens deutlich zu. Notierte die Aktie noch Anfang August knapp oberhalb von 91 Euro, so kratzte sie am 6.9.19 bereits an der Marke von 100 Euro. In den vergangenen Tagen geriet der Aktienkurs aber wieder deutlich unter Druck. Die Nachrichten des Unternehmens, das durchschnittliche Umsatzwachstum im Bereich Spezialmaterialien um zwei bis drei Prozent steigern zu können und dass die US-Behörden das Lungenkrebsmittel Tepotinib zulassen werden, verlieh dem Aktienkurs im frühen Handel des 11.9.19 einen deutlichen Kursschub.

Kann die Merck-Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 99 Euro zulegen (auf diesem Niveau notierte die Aktie zuletzt am 6.9.19), dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 95 Euro

Der SG-Call-Optionsschein auf die Merck-Aktie mit Basispreis bei 95 Euro, Bewertungstag 13.11.19, BV 0,1, ISIN: DE000SR3R305, wurde beim Aktienkurs von 95,02 Euro mit 0,33 – 0,34 Euro gehandelt.

Kann sich die Merck-Aktie innerhalb des nächsten Monats auf 99 Euro steigern, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,49 Euro (+44 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 90,6925 Euro

Der Goldman Sachs-Open End Turbo-Call auf die Merck-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 90,6925 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000GA7DLP5, wurde beim Aktienkurs von 95,02 Euro mit 0,489 – 0,496 Euro taxiert.

Gelingt der Merck-Aktie in den nächsten Wochen der Sprung auf die Marke von 99 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 0,83 Euro (+67 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 88,846 Euro

Der J.P.Morgan-Open End Turbo-Call auf die Merck-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 88,846 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000JP9F0Q5, wurde beim Aktienkurs von 95,02 Euro mit 0,65 – 0,66 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Merck-Aktie auf 99 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,01 Euro (+53 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Merck-Aktien oder von Hebelprodukten auf Merck-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek