Merck-Calls mit 164%-Chance bei Kursanstieg auf 125,95 Euro

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse ist bei der Merck-Aktie (ISIN: DE0006599905) die Aufwärtsbewegung nach wie vor intakt. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Aktie der Merck KGaA fiel nach dem Allzeithoch bei 125,95 EUR vom 20. Februar 2020 deutlich ab. Erst bei 76,22 EUR fing sich die Aktie wieder. Anschließend erholte sie sich zunächst auf 109,15 EUR und konsolidierte danach mehrere Wochen in einer bullischen Flagge. Anfang Juni kam es zum Ausbruch aus dieser Flagge. Der erste Rallyschub führte zu einem Hoch bei 117,90 EUR. Nach einer Konsolidierung an den EMA 50 strebt der Wert seit einigen Tagen wieder diesem Hoch entgegen.

Ausblick: Die Aufwärtsbewegung in der Aktie der Merck KGaA ist intakt. Die Hürde bei 117,90 EUR könnte relativ zügig überwunden werden. Anschließend ist ein Anstieg an das Allzeithoch bei 125,95 EUR möglich. Gelingt ein Ausbruch über dieses Rekordhoch, dann wäre sogar der Weg für einen Anstieg in Richtung 140,63 EUR geebnet. Ein Rückfall unter 109,15 EUR würde allerdings nicht zu diesem Szenario passen. In diesem Fall könnte es zu Abgaben in Richtung 98,20 EUR kommen.“

Kann die Merck-Aktie, die derzeit bei 114,55 Euro notiert, die Marke von 117,90 Euro überwinden, um danach auf 125,95 Euro anzusteigen, dann wird sich ein Investment in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 120 Euro

Der J.P.Morgan-Call-Optionsschein auf die Merck-Aktie mit Basispreis 120 Euro, Bewertungstag 16.10.20, BV 0,1, ISIN: DE000JC463D2, wurde beim Merck-Aktienkurs von 114,55 Euro mit 0,27 – 0,28 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 125,95 Euro, dann wird sich der handelbare Presi des Calls bei etwa 0,74 Euro (+164 Prozent) erreichen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 104,2767 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Merck-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 104,2767 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PN1P4F8, wurde beim Merck-Kurs von 114,55 Euro mit 1,08 – 1,09 Euro taxiert.

Wenn die Merck-Aktie in nächster Zeit auf 125,95 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,16 Euro (+98 Prozent) erhöhen – sofern die Merck-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Merck-Aktien oder von Hebelprodukten auf Merck-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek