Merck-Calls mit 111%-Chance bei Erreichen des alten Hochs

Die Aktie des in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials agierenden international aufgestellten Konzerns Merck (ISIN: DE0006599905) befindet sich seit Ende Juni 2020, als die Aktie zeitweise unterhalb von 100 Euro notierte, in einer soliden Aufwärtsbewegung, die ihren vorläufigen Höhepunkt am 19.1.2021 beim Allzeithoch bei 149,95 Euro fand. Auf den Abbruch einer klinischen Studie zur Erstlinientherapie von Patienten mit nicht-kleinzelligen Bronchialkarzinom reagierte der Aktienkurs mit einem empfindlichen Kursrückgang.

Wer der Merck-Aktie, die auch nach der abgebrochenen Studie von der Credit Suisse mit einem Kursziel von 165 Euro zum Kauf empfohlen wird, in Kürze zumindest wieder einen Anstieg auf das alte Hoch bei 149,95 Euro zutraut, könnte eine Investition in Long-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 145 Euro

Der BNP-Call-Optionsschein auf die Merck-Aktie mit Basispreis 145 Euro, Bewertungstag 19.3.21, BV 0,1, ISIN: DE000PF3PZB2, wurde beim Merck-Aktienkurs von 142,05 Euro mit 0,44 – 0,45 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf das alte Hoch bei 149,95 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls bei etwa 0,70 Euro (+56 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 135,9598 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Merck-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 135,9598 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DFZ1017, wurde beim Merck-Kurs von 142,05 Euro mit 0,65 – 0,66 Euro taxiert.

Wenn die Merck-Aktie in nächster Zeit auf 149,95 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,39 Euro (+111 Prozent) erhöhen – sofern die Merck-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 131,44 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Merck-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 131,44 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UE4Q1X2, wurde beim Merck-Kurs von 142,05 Euro mit 1,11 – 1,12 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg auf 149,95 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,85 Euro (+65 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Merck-Aktien oder von Hebelprodukten auf Merck-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek