Merck-Calls mit 100%-Chance bei Kursanstieg auf 104,20€

Nachdem die Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns Merck KGaA-Aktie (ISIN: DE0006599905) am 15.7.17 bei 115,20 Euro ein Allzeithoch verzeichnete, ging es mit dem Aktienkurs bis zum März 2018 auf bis zu 74,54 Euro nach unten. Laut Analyse von www.godmode-trader.de etablierte die Merck-Aktie im Gegensatz zur BASF- und zur Bayer-Aktie danach einen Aufwärtstrend, der am 15.11.18 bei 99,40 Euro seinen vorläufigen Höhepunkt fand. Verbleibt die Aktie auf Schlusskursbasis oberhalb von 95,94 Euro, dann könnte ein Anstieg auf 100,35 Euro eintreten, der sich in weiterer Folge auf 104,20 Euro fortsetzen könnte. Unterhalb von 95,94 Euro wird sich die charttechnische Situation allerdings wieder eintrüben.

Für Anleger mit der Marktmeinung, dass die Aktie in den nächsten Wochen zumindest das Kursziel bei 104,20 Euro erreichen wird, könnte nun ein günstiger Zeitpunkt für eine Investition in Long-Hebelprodukte gekommen sein.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 100 Euro

Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die Merck-Aktie mit Basispreis bei 100 Euro, Bewertungstag 13.3.19, BV 0,1, ISIN: DE000MF7ERH4, wurde beim Aktienkurs von 99,18 Euro mit 0,40 – 0,41 Euro gehandelt.

Legt der Kurs der Merck-Aktie innerhalb des nächsten Monats auf 104,20 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,64 Euro (+56 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 94,5373 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Merck-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 94,5373 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DDN39Z1, wurde beim Aktienkurs von 99,18 Euro mit 0,47 – 0,48 Euro taxiert.

Kann die Merck-Aktie in den nächsten Wochen auf die Marke von 104,20 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 0,96 Euro (+100 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 92,074 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Merck-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 92,074 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000ST64PX3, wurde beim Aktienkurs von 99,18 Euro mit 0,72 – 0,74 Euro quotiert.

Bei einem bald einsetzenden Kursanstieg der Merck-Aktie auf 104,20 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,21 Euro (+64 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Merck-Aktien oder von Hebelprodukten auf Merck-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek