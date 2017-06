Merck-Aktie verlässt Trendkanal: Calls mit 76%-Chance

Laut Analyse von UBS KeyInvest TrendRadar brach der Kurs der Merck-Aktie, ISIN: DE0006599905, am 9.6.17 aus einem abwärts gerichteten Trendkanal nach oben hin aus. Das nächste kurzfristig zu erreichende Kursziel liegt nun bei 109,08 Euro. Bei 104,30 Euro sollte ein SL-Limit angebracht werden.

Wenn die Merck-Aktie, die derzeit bei 106,75 Euro notiert, in den nächsten 10 Tagen den Sprung auf die Marke von 109,08 Euro schafft, dann wird sich die Investition in Long-Hebelprodukte rechnen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 106 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Merck-Aktie mit Basispreis bei 106 Euro, Bewertungstag 14.8.17, BV 0,1, ISIN: CH0345450479, wurde beim Merck-Aktienkurs von 106,75 Euro mit 0,38 – 0,39 Euro gehandelt.

Wenn sich der Kurs der Merck-Aktie in den nächsten 10 Tagen auf 109,08 Euro erhöht, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,50 Euro (+28 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 104,586 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Merck-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 104,586 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DD0CR18, wurde beim Aktienkurs von 106,75 Euro mit 0,23 – 0,25 Euro taxiert.

Kann der Kurs der Merck-Aktie in den nächsten Tagen auf 109,08 Euro ansteigen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,44 Euro (+76 Prozent) erhöhen.

Faktor-Zertifikate mit 2 bis 8-facher Hebelwirkung

Wer hingegen mit täglich angepasster Hebelwirkung an einem Kursanstieg der Merck-Aktie teilhaben möchte, könnte die Investition in Faktor-Zertifikate in Erwägung ziehen.

Während das Morgan Stanley-Faktor Long-Zertifikat auf die Merck-Aktie, ISIN: DE000MF1H1W2, mit 2-facher Hebelwirkung wiedergibt, bildet das Morgan Stanley-Faktor Long-Zertifikat, ISIN: DE000MF1H227, die Kursbewegungen der Aktie sogar mit Hebel 8 ab.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Merck-Aktien oder von Hebelprodukten auf Merck-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek