Merck-Aktie rutscht unter die 200-Tage-Linie - Vorsicht ist angebracht - Aktienanalyse

Merck und Pfizer würden heute von 10:12 bis 10:24 Uhr Ortszeit (17:12 bis 17:24 Uhr MEZ) im Rahmen der 54. Jahrestagung der American Society of Clinical Oncology (ASCO) in Chicago aktualisierte Wirksamkeits- und Sicherheitsdaten der zulassungsrelevanten Studie JAVELIN Merkel 200 zu BAVENCIO (Avelumab) bei Patienten mit metastasiertem Merkelzellkarzinom (mMCC) präsentieren. Das Papier des Darmstädter Konzerns gebe aber im Vorfeld der Präsentation kräftig nach und sei im Nachmittagshandel der schwächste Wert im DAX. Mit dem heutigen Kursrückgang sei die Merck-Aktie auch wieder unter die wichtige Unterstützung in Form der 200-Tage-Linie gefallen. Diese gelte es nun schnell zurückzuerobern. Ansonsten trübe sich das charttechnische Bild wieder erheblich ein, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.06.2018)



XETRA-Aktienkurs Merck-Aktie:85,90 EUR -2,78% (04.06.2018, 14:57)Tradegate-Aktienkurs Merck-Aktie:85,92 EUR -2,92% (04.06.2018, 15:14)ISIN Merck-Aktie:DE0006599905WKN Merck-Aktie:659990Ticker-Symbol Merck-Aktie:MRKNasdaq OTC Ticker-Symbol Merck-Aktie:MKGAFMerck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials. Rund 50.000 Mitarbeiter arbeiten daran, Technologien weiterzuentwickeln, die das Leben bereichern - von biopharmazeutischen Therapien zur Behandlung von Krebs oder Multipler Sklerose über wegweisende Systeme für die wissenschaftliche Forschung und Produktion bis hin zu Flüssigkristallen für Smartphones oder LCD-Fernseher. 2017 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 15,3 Milliarden Euro.Gegründet 1668 ist Merck das älteste pharmazeutisch-chemische Unternehmen der Welt. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümerin des börsennotierten Konzerns. Merck mit Sitz in Darmstadt besitzt die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Einzige Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo das Unternehmen als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftritt. (04.06.2018/ac/a/d)