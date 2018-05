Merck-Aktie: Rasche Kurserholung - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Merck KGaA":

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":

Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns Merck KGaA (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) unter die Lupe.

Merck werde auf der diesjährigen Jahrestagung der American Society of Clinical Oncology (ASCO), die vom 1. bis 5. Juni 2018 in Chicago stattfinde, neue Daten aus zahlreichen vorrangigen klinischen Entwicklungsprogrammen präsentieren. Die Abstracts zu sieben Wirkstoffen und acht Tumorarten würden die Position von Merck als ein aufstrebender Hauptakteur in der Onkologie hervorheben, so die Merck KGaA in einer Mitteilung.

U.a. wolle der Darmstädter Konzern Ergebnisse zu M7824 und Tepotinib vorstellen. Darüber hinaus gebe es neue Daten zum Gemeinschaftsprojekt mit Pfizer: Avelumab. Für das bereits in zwei Indikationen angewendete Krebsmittel wolle Merck im Jahr 2019 die nächste Zulassung beantragen.

Mit neuen Medikamenten wolle der DAX-Konzern bis 2022 zwei Milliarden Euro Umsatz machen und damit Rückgänge bei alten Umsatzbringern kompensieren. Die Merck-Aktie habe sich von ihrer kurzen Korrektur im Zuge der Veröffentlichung der Q1-Zahlen rasch wieder erholen können. Wichtig wäre aus charttechnischer Sicht nun der Anstieg über die 200-Tage-Linie.

Mittelfristig wäre die Rückeroberung der 100-Euro-Marke ein bedeutendes charttechnisches Signal, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.05.2018)

Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.

Börsenplätze Merck-Aktie:

XETRA-Aktienkurs Merck-Aktie:

84,12 EUR +1,13% (24.05.2018, 16:07)

Tradegate-Aktienkurs Merck-Aktie:

84,12 EUR +0,81% (24.05.2018, 16:21)

ISIN Merck-Aktie:

DE0006599905

WKN Merck-Aktie:

659990

Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MRK

Nasdaq OTC Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MKGAF

Kurzprofil Merck KGaA:

Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials. Rund 50.000 Mitarbeiter arbeiten daran, Technologien weiterzuentwickeln, die das Leben bereichern - von biopharmazeutischen Therapien zur Behandlung von Krebs oder Multipler Sklerose über wegweisende Systeme für die wissenschaftliche Forschung und Produktion bis hin zu Flüssigkristallen für Smartphones oder LCD-Fernseher. 2017 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 15,3 Milliarden Euro.

Gegründet 1668 ist Merck das älteste pharmazeutisch-chemische Unternehmen der Welt. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümerin des börsennotierten Konzerns. Merck mit Sitz in Darmstadt besitzt die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Einzige Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo das Unternehmen als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftritt. (24.05.2018/ac/a/d)