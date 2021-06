Merck: 33 Prozent Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "Merck":

Der Aktienkurs der Merck KGaA hat nach dem Sell-Off Mitte März 2020 wieder auf Wachstum umgestellt und entwickelt sich innerhalb eines längerfristigen Aufwärtstrends. Aktuell hat sich ein All Time High bei 157,00 Euro herausgebildet. Hält das Momentum an, ist ein Hochlaufen an die Marke von 172,00 Euro möglich.

Die Darmstädter Merck-Gruppe liefert dank kluger Unternehmenspolitik in den drei Sparten Healthcare, Life-Science und Electronics überzeugende Zahlen und kann sich aufgrund von Zukäufen innovativer Firmen im dynamischen Umfeld behaupten. So hat Merck seit 2007 rund 40 Milliarden für die Integration von passenden Unternehmen ausgegeben und ist heute ein lebendiges Wissenschafts- und Technologieunternehmen. Beim Merck-Konzern hat die hohe Nachfrage nach Materialien für die Impfstoff- und Arzneimittelproduktion schon im vergangenen Jahr für einen Ergebnissprung gesorgt. Nach einem starken ersten Quartal 2021 hat der Dax-Konzern für dieses Jahr bereits die Prognose angehoben. Analysten sehen angesichts des Bedarfs an Auffrischungsimpfungen und Medikamenten gegen das Coronavirus auch weiterhin Wachstumsmöglichkeiten für Merck.

Zum Chart

Seit dem Corona-Sell-Off Mitte März 2020 ist der Aktienkurs von Merck in einen heute noch intakten Aufwärtstrend eingeschwenkt. In den Monaten April 2020 bis Januar 2021 kann der Kursverlauf als "trendy" charakterisiert werden, wobei die Charakteristik in den folgenden Monaten eher als "choppy" beschrieben werden kann. Die jüngste Kursentwicklung ist von einem starken Aufwärtsmomentum hin zur Trendkanal-Mitte geprägt, im Zuge dessen der starke Widerstand bei 148,52 Euro überwunden werden konnte. Aktuell wurde ein neues All-Time-High bei 157,00 Euro markiert, das gemessen am Tiefpunkt Mitte März 2020 einer Kurssteigerung von 104 Prozent entspricht. Die Jahre 2020 und 2021 sind von starken Zuwächsen beim Gewinn pro Aktie gekennzeichnet, die als Folge das erwartete KGV 2021 auf 26,92 senken. Die geplanten Gewinnsteigerungen führen zu einem erwarteten KGV 2023 in Höhe von 22,69, was das Papier im Vergleich zu anderen High-Tech-Werten als kaufenswert erscheinen lässt.

Merck KGaA (Tageschart in Euro) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 157,01 // 172,01 Euro Unterstützungen: 148,52 // 136,96 Euro

Fazit

Mit einem Open End Turbo Long (WKN JC3F71) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Merck-Aktie erwarten, überproportional mit einem Hebel von 3,24 profitieren. Der Abstand zum Basispreis beträgt dabei knapp 30 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 142,70 Euro liegen. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 3,44 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1, nachdem das Kursziel bei 172,01 Euro liegt (6,37 Euro beim Derivat).

Strategie für steigende Kurse WKN: JC3F71

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 4,70 - 4,80 Euro

Emittent: JP Morgan Basispreis: 109,44 Euro

Basiswert: Merck KGaA KO-Schwelle: 109,44 Euro

akt. Kurs Basiswert: 155,33 Euro Laufzeit: Open End

Kursziel: 6,37 Euro Hebel: 3,24

Kurschance: + 33 Prozent Quelle: JP Morgan

