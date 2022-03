Mercedes, Deutsche Bank, VW – Tragisches Jubiläum des Corona-Crashs

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Mit jedem weiteren Einbruch im Deutschen Aktienindex, der sich heute mit einem erneuten Minus von 600 Punkten der 12.500er Marke nähert, kommen bei den Anlegern die Erinnerungen an den Corona-Crash vor fast genau zwei Jahren zurück. Aus Angst vor einer weltweiten Rezession fielen damals die Börsenkurse in den Keller, um sich dann fast schon kometenhaft durch eine historisch einmalige Rettungsaktion der Notenbanken in den folgenden Monaten zu erholen. Heute allerdings ist vieles anders. Statt einer Pandemie ist nun ein schrecklicher Krieg in Europa und eine sich dadurch komplett verändernde sicherheits-, geo- und wirtschaftspolitische Neuordnung Europas und der Welt für den fast 24-prozentigen Absturz des DAX von seinem Allzeithoch verantwortlich. Wir stellen die Markteinschätzung von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei RoboMarkets, vor.



Während der Ölpreis im April 2020 erstmal einen negativen Wert erreichte, notierte die Ölsorte Brent in der Nacht kurzzeitig über 140 US-Dollar. Statt deflationärer Tendenzen sprechen wir heute über schon bereits über fünf Prozent liegende Teuerungsraten. Die Notenbanken fallen als Unterstützung weg, im besten Fall halten sie die Füße still, statt wie angekündigt die Zinsen zu erhöhen. Mehreren Volkswirtschaften, auch Deutschland droht eine Stagflation – schwächeres Wachstum bei gleichzeitig steigender Inflation. Spritpreise von über zwei Euro pro Liter, steigende Energie- und Lebensmittelpreise schränken Konsumwillen und -fähigkeit der Verbraucher ein, sie sparen am neuen Auto oder am nächsten Urlaub. Und egal wie der Krieg ausgeht – die Hoffnung über ein baldiges Ende stirbt auch hier zuletzt – die neue wirtschaftliche Realität ohne den großen Rohstofflieferanten Russland dürfte so schnell nicht zu wieder fallenden Preisen führen.



Die düsteren Zukunftsaussichten locken aktuell keine Anleger aufs Börsenparkett. Für den DAX geht es heute um die nächste Marke von 12.500 Punkten, die es zu halten gilt, um die Talfahrt eventuell zumindest kurzzeitig stoppen zu können. Auch bleiben bei jeder noch so kleinen positiven Nachricht Rallys von mehreren hundert Punkten nicht ausgeschlossen, mittel- bis langfristig aber hat sich das Aktienmarktumfeld durch die russische Invasion in der Ukraine dramatisch eingetrübt.