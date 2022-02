Mercedes-Benz mit 5% Mindestrenditechance und 35% Schutz

Weitere Suchergebnisse zu "Mercedes-Benz Group":

Die von der Landesbank Baden-Württemberg angebotenen Performance Deep Express-Zertifikate auf Aktien unterscheiden sich von „normalen“ Express-Zertifikaten dadurch, dass Anleger im Falle einer günstigen Kursentwicklung des Basiswertes vollständig an dessen positiver Wertentwicklung teilhaben können. Derzeit bietet die LBBW unter anderem ein Zertifikat auf die Mercedes-Benz-Aktie (ISIN: DE0007100000) zur Zeichnung an.

5,00% Zinsen und 35% Sicherheitspuffer

Wird der Mercedes-Benz-Schlusskurs am 28.2.2 als Startwert des Zertifikates beispielsweise bei 76 Euro fixiert, dann wird sich ein Nennwert von 1.000 Euro auf 1.000:76=13,15789 Mercedes-Benz-Aktien beziehen. Bei 100 Prozent des Startwertes wird sich das Rückzahlungslevel befinden. Bei 65 Prozent wird die ausschließlich am 19.5.28 aktivierte Barriere liegen.

Falls die Mercedes-Benz-Aktie am ersten Bewertungstag in knapp 15 Monaten (19.5.23) auf oder oberhalb des Rückzahlungslevels notiert, dann wird das Zertifikat zumindest mit 105,00 Prozent des Nennwertes oder mit der tatsächlichen prozentuellen Aktienkursentwicklung im Vergleich zum Startwert zurückbezahlt. Wird der Kurs der Mercedes Benz-Aktie an diesem Tag beispielsweise um 10 Prozent oberhalb des Startwertes gebildet, dann wird die Rückzahlung des Zertifikates mit 110 Prozent des Nennwertes stattfinden.

Andernfalls verlängert sich die Laufzeit zumindest um ein weiteres Jahr, nach dem das Zertifikat zumindest mit 110,00 Prozent des Nennwertes getilgt wird, wenn der Aktienkurs oberhalb des Rückzahlungslevels gebildet wird. Die möglichen Bonuszahlungen erhöhen sich mit jedem Laufzeitjahr um 5,00 Prozent. Läuft das Zertifikat mangels vorzeitiger Tilgung bis zum letzten Bewertungstag (19.5.28), so wird die Rückzahlung des Zertifikates mit 130,00 Prozent des Nennwertes erfolgen, wenn die Aktie dann auf oder oberhalb der 65-Prozent-Barriere notiert. Bei einem Aktienkurs unterhalb der Barriere wird die Tilgung des Zertifikates mittels der Lieferung von 13 Mercedes Benz-Aktien und der Auszahlung des Eurogegenwertes des Bruchstückanteils erfolgen.

Das LBBW-Mercedes-Benz Performance-Deep-Express-Zertifikat mit ISIN: DE000LB3AUV1, maximale Laufzeit bis 26.5.28, kann noch bis 28.2.22 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 101 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Das Performance Deep Express-Zertifikat auf die Mercedes-Benz-Aktie ermöglicht Anlegern im Falle der vorzeitigen Tilgung die vollständige Partizipation an einem Kursanstieg der Aktien. Dieses Zertifikat wird bis zu einem 35-prozentigen Kursrückgang der Aktie positive Rendite ermöglichen.

Walter Kozubek