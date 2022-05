MercadoLibre: Kurz vor Comeback?

von Manfred Ries

MercadoLibre (Monatschart): Kaufinteresse an Unterstützung.

Von Manfred Ries

Samstag, 14. Mai 2022

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Aktuell interessant: die ...

...Emerging Markets! Diese standen in den vergangenen Handelswochen teils kräftig unter Druck. So auch die Papiere der argentinischen MercadoLibre, Inc. (WKN: A0MYNP). Aufgrund der extrem volatilen Kursbewegungen der vergangenen Handelstage haben wir den Redaktionsschluss dieses Newsletters verlegt, um den US-Börsenschluss mit abzudecken. Die MercadoLibre-Aktie am Freitag, 13. Mai 2022 im Schlusshandel der Nasdaq in New York: 794,96 USD (+10%).

Die Company. Die MercadoLibre S.A. ist ein 1999 gegründetes multinationales Unternehmen im Bereich E-Commerce mit Firmensitz in Argentinien. Der Konzern konzentriert sich auf das Betreiben von Auktions- und Kleinanzeigenportalen nach Vorbild von EBay, mit dem es seit 2001 offiziell kooperiert.

Die Ausgangslage. Ausgehend vom Allzeithoch bei 2020 USD (01/2021) sind die Papiere bis auf 640 USD (05/2021) eingebrochen – ein Kursrutsch um 68 Prozent. Dort setzte zunehmendes Kaufinteresse ein, was die Kurse des Papiers in Richtung 800 USD lenkte. Abgebildet: der Monatschart. Die Kurse erscheinen aktuell bereits als ein wenig „überverkauft“.

Die Prognose. Der langfristige Abwärtstrend ist intakt; daran führt kein Weg vorbei. Doch die Papiere sind charttechnisch stark überverkauft; eine Erholungsbewegung nach oben liegt nahe. Der Kursschub vom Freitag machte den Anfang. Als nächsten Widerstand machen wir den Bereich ~800 USD aus. Weitaus kräftiger ist der Resistance ~1000 USD – Platz genug für einen flotten Long-Trade – für Trader, welche die Regeln des Money Managements gewieft anzuwenden verstehen.

Soweit für heute. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende – bleiben Sie gesund und trading-fasziniert! Ich halte Sie auf dem Laufenden.

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

https://www.stockstreet.de/rohstoffe-und-emerging-markets-news

https://www.stockstreet.de/optionsscheine-expert-trader

---

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.

Glossar:

Slow-Stochastik-Indikator: Der Indikator (Oszillator) hilft gerade in Seitwärtsbewegungen beim Aufspüren von Umkehrpunkten. Stochastik-Werte oberhalb der 80er-Linie deuten auf eine überkaufte Marktsituation hin; Stochastik-Werte unterhalb der 20er-Linie auf eine überverkaufte Situation. Handelssignale ergeben sich durch die Schnittpunkte der beiden Linien.