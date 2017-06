Meine Trading-Ideen für heute

Liebe Traderin, lieber Trader,herzlich willkommen zu einem neuen und hoffentlich wieder erfolgreichenHandelstag.Im folgenden Artikel zeige ich Ihnen meine heutigen Day-Tradingideen fürEURUSD, GBPUSD, den DAX und Dow Jones.Wird es heute ein volatiler Handelstag werden, oder eher ruhig zugehen?Diese Frage kann man beispielsweise unter Beachtung der jeweiligenWirtschaftsmeldungen im vorab etwas abschätzen.Nähere Infos dazu finden Sie auf meiner Webseite unter der RubrikAKTUELLES, dort stehen ein aktueller Live-Wirtschaftskalender sowieaktuelle Performance-Zahlen für Sie bereit.Für Berufstätige biete ich Swing-Trades an (LANGFRIST-TRADING).Hier wird auf längerfristiger Ebene getradet.Es gibt nur ein paar Entries pro Woche, die Sie bequem eingeben können.Ebenso informiere ich Sie dann über Teilgewinnmitnahmen.Bei Interesse können Sie mich wegen möglicher Entries gerne unter meineruntenstehenden email-Adresse kontaktieren.DAY-TRADING-IDEEN++++++++++++++++++Meine Tradingideen sind für EURUSD, GBPUSD, Dow Jones und DAX von ca.9:00 MESZ und dann bis ca. 16:00 MESZ gültig.Den genauen Einsatz der Signale lesen Sie weiter unten.Am Montag Vormittag und am Freitag Nachmittag gehen Sie beiMeldungsknappheit am besten keine Trades ein, oder riskieren Sie keineGewinne der Woche oder des laufenden Monats.Nehmen Sie nach 10, 15 oder 20 Pips Teilgewinne mit, analog für den DAXmit Punkten, und sichern Sie Ihre Trades rechtzeitig ab.Mein Trailingstop liegt meistens bei 15-25 Pips, abhängig von derVolatilität, das bedeutet Beweglichkeit des Marktes.Bei nur wenig Marktbewegung nehme ich meistens 15 Pips. Bei einer Rangeüber 50 Pips zwischen Mitternacht und ca. 8:00 können Sie einen größerenTrailingstop von z.B. 25 Pips verwenden.Sollten Sie dazu nähere Fragen haben, schreiben Sie mir gerne eineNachricht an untenstehende Email-Adresse.DAY-TRADING-ENTRIES++++++++++++++++++++--- EURUSD ---(Einstieg frühestens gegen 9:00)Long @ 1.1215,Short @ 1.1180,--- GBPUSD (Cable) ---(Einstieg frühestens gegen 9:00)Long @ 1.2710,Short @ 1.2635,Stopp-Loss 25 Pips,Take-Profit 40 Pips,Trailingstop 15 Pips,--- DAX® (Kassa) ---(Einstieg frühestens gegen 9:10)Long @ 12730,Short @ 12685,---DOW JONES-KASSAMARKT--(Einstieg hier frühestens gegen 14:00 und später, vorher sindFehlausbrüche „vorprogrammiert“ - Entries sind bis ca. 20-21 Uhr gültig,abhängig von der Volatilität im Dow Jones)Long @ 21265,Short @ 21215,Stopp-Loss 25 Punkte,Take-Profit 40 Punkte,Trailingstop 15 Punkte.ZUR VERWENDUNG MEINER SIGNALE++++++++++++++++++++++++++++++++Die obigen Entries sind für Devisen und DAX und DOW ab ca. 9:00 und dannbis ca. 16:00 gültig.Sie können die Orders at market eingeben, oder als pending order (buystopp, buy limit, sell stopp, sell limit).Beachten Sie dabei den Spread Ihres Brokers. Wenn mein Entry long bei1.1000 im Euro liegt und der Spread bei Ihrem Broker liegt bei z.B. 2Pips, dann geben Sie als buy-stop-Order 1.1002 als Kaufpreis ein.Vice versa bei einem Short-Trade, wo Sie den Spread subtrahieren.Nehmen Sie schon nach 5, 10, 15 Pips/Punkten Teilgewinne mit, wenn derMarkt nur sehr wenig beweglich ist.Verwenden Sie einen Trailingstop von 15 Pips.Ich verwende die Entries ein- bis zweimal täglich, abhängig von denWirtschaftsmeldungen und der Volatilität des Marktes.Ein weiterer Einstieg erfolgt beispielsweise für short so, dass fallsder komplette Kerzen-Körper (die Dochte werden nicht beachtet) einer5-Min-Kerze über dem Einstiegslevel liegt, Sie anschließend short gehen,wenn eine weitere 5-Min-Kerze das Entrielevel durchbricht.Weitere neue Entries gibt es während des Tages in meinemLive-Tradingroom.An dieser Stelle möchte ich mich auch für Ihre täglichen Zuschriften undFeedback zu meinem Trading bedanken.Gute Trades und einen erfolgreichen Handelstag wünscht IhnenBerndt EbnerDER TRADING-COACHhttp://www.der-trading-coach.com/aktuelles.htmlcoaching@der-trading-coach.comMEINE TRADINGERGEBNISSE im Juni 2017TRADING-SIGNALE: EURUSD und GBPUSD und Dow Jones: +157 Pips,TRADING-SIGNALE: DAX: +192 Punkte,LIVE-TRADINGROOM für EURUSD, GBPUSD, DAX, DOW Jones: +266 Pips/PunkteWIE SIE DIE TRADING-SIGNALE OPTIMAL VERWENDEN KÖNNEN++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Die nachfolgende Performance der TRADING-SIGNALE hat sich mit einemTrailingstop von 15 bis 25 Pips ergeben (abhängig davon, wie groß dieMorning-Range bis ca. 8 Uhr ist – beträgt diese morgens z.B. nur bis ca.50 Pips, so wählen wir einen kleineren Trailingstop von nur 15 Pips).Die Entries erfolgen meist gegen 9:00 und sind bis ca. 16:00 gültig.Prinzipiell sind Mehrfach-Einstiege möglich in die gleiche Richtung.Wenn jedoch der erste Trade bereits optimal gelaufen ist, entweder inden TP oder Teilgewinne mitgenommen wurden, würde ich angesichts derMarktlage keinen weiteren Einstieg in die gleiche Richtung vornehmen.Für einen neuerlichen Einstieg wählt man den 5-min-Chart und wartet z.B.bei einem short-Entry, bis der Kurs über das Entry-Level läuft und derKörper einer 5-min-Kerze komplett oberhalb des Entry-Levels liegt.Liegt dieses Kriterium vor, kann man einen neuen Short-Entry eingehen.Vice versa gilt dieses Vorgehen für long.Sollte man beim ersten Entry ausgestoppt worden sein, so kann man einenEntry in die gleiche Richtung unter Berücksichtigung seines Risk- undMoneymanagements vornehmen.Ein weiterer Einstieg (nach 16:00 oder wenn es vorher zwei Fehlausbrüchegab) wird vorgenommen, wenn Fundamentaldaten oder die US-Märkte füreinen erneuten Einstieg sprechen, ansonsten bleibt es bei einem oderzwei Entries in die gleiche Richtung, wenn beide Trades Fehleinstiegewaren.Mehr Infos zur Verwendung der Trading-Signale finden Sie in einerkostenlosen Download-Version der Trading-Signale auf meiner Webseite.Achten Sie bei Ihrem Trading auch auf Ihr persönliches Risikomanagement.Riskieren Sie z.B. nicht mehr als 0.5-3 % pro Trade (abhängig von IhrerKontogröße) und bestimmen Sie Ihre Positionsgröße anhand des gewähltenStop-Loss.PERFORMANCE 2017Januar: EURUSD, GBPUSD, Dow: 911 Pips, DAX + 288 Punkte, Live-Trading+978 PipsFebruar: EURUSD, GBPUSD, Dow: 555 Pips, DAX + 367 Punkte, Live-Trading+1246 PipsMärz: EURUSD, GBPUSD, Dow: 645 Pips, DAX + 468 Punkte, Live-Trading+1177 PipsApril: EURUSD, GBPUSD, Dow: 709 Pips, DAX + 208 Punkte, Live-Trading+1028 PipsMai: EURUSD, GBPUSD, Dow: 625 Pips, DAX + 591 Punkte, Live-Trading +1029PipsPERFORMANCE 2016Januar: EURUSD, GBPUSD, Dow: 1265 Pips, DAX + 927 Punkte, Live-Trading+1498 PipsFebruar: EURUSD, GBPUSD, Dow 1070 Pips, DAX + 675 Punkte, Live-Trading+422 PipsMärz: EURUSD, GBPUSD, Dow 903 Pips, DAX + 734 Punkte, Live-Trading +687PipsApril: EURUSD, GBPUSD, Dow 470 Pips, DAX + 564 Punkte, Live-Trading+1634 PipsMai: EURUSD, GBPUSD, Dow 429 Pips, DAX + 375 Punkte, Live-Trading +850PipsJuni: EURUSD, GBPUSD, Dow 765 Pips, DAX + 47 Punkte, Live-Trading +815PipsJuli: EURUSD, GBPUSD, Dow 428 Pips, DAX + 400 Punkte, Live-Trading +849PipsAugust: EURUSD, GBPUSD, Dow 372 Pips, DAX + 303 Punkte, Live-Trading+885 PipsSeptember: EURUSD, GBPUSD, Dow 621 Pips, DAX + 439 Punkte, Live-Trading+1294 PipsOktober: EURUSD, GBPUSD, Dow 915 Pips, DAX + 374 Punkte, Live-Trading+519 PipsNovember: EURUSD, GBPUSD, Dow 658 Pips, DAX + 479 Punkte, Live-Trading+710 PipsDezember: EURUSD, GBPUSD, Dow 392 Pips, DAX + 237 Punkte, Live-Trading+601 PipsRisikohinweis und Haftungsausschluss:Alle Angaben ohne Gewähr.Diese Analyse stellt keine finanzielle Anlageberatung dar - bittekonsultieren Sie dafür die entsprechenden Bank- und Kreditinstitute.Sie handeln bzw. traden auf Ihr eigenes Risiko – jegliche Haftungseitens des Autors dieses Artikels wird ausgeschlossen.