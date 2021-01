Meine Top Aktie aus dem DOW Index!

Weitere Suchergebnisse zu "Dow":





Dow Inc.: DOW // ISIN: US26078J1007

Kennen Sie überhaupt das Unternehmen Dow Inc.? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich haben Sie keinen Schimmer was die eigentlich produzieren oder sonst wie fabrizieren. Das geht nicht nur ihnen so. Dow Inc ist als Markenname im Konsumgüterbereich nur wenig bekannt. Das ehemalige Unternehmen Dow Chemical ist der größte Chemiekonzern der USA und der zweitgrößte Weltweit und wurde 2017 zu Dow Inc. nach der Fusion mit DuPont.

Eigentlich hatten wir vor, Ihnen an dieser Stelle ein wenig Chemie-Nachhilfeunterricht zu geben und Ihnen „die energetische Reihenfolge der Auffüllung der Energieniveaus anhand der Schachbrett-Regel“ zu erklären, bis wir dahinter kamen, dass wir die Sache selbst nicht ganz durchschauen. Bleiben wir daher beim Schach, das ist einfacher:

Da gab es zum Beispiel den genialen Spieler Wilhelm Steinitz, der 1886 zum ersten offiziellen Weltmeister gekürt wurde. Später war er auch der älteste Weltmeister, weshalb es ihm an Selbstbewusstsein nie mangelte. Als er bei einem Wettkampf gefragt wurde, wie er seine Chancen sähe, antwortete er frank und frei: „Bestens! Jeder muss gegen Steinitz spielen, nur ich nicht.“ Gut möglich, dass dieser Mann uns die energetische Reihenfolge der Auffüllung der Energieniveaus anhand der Schachbrett-Regel hätte erklären können, ohne die Sache selbst zu durchschauen. Wir dagegen beschränken unseren Chemie-Nachhilfeunterricht darauf, die 50 Milliarden US-Dollar Umsatz von Dow Inc. hervorzuheben, die das Chemieunternehmen aus Midland auch im Jahr 2020 zum Geheimtipp im Dow Jones werden ließ. Das Unternehmen ist fundamental deutlich unterbewertet und wir werden uns im Bereich der $50 die Aktie damit die Hucke voll schlagen. Das wäre der dritte Kauf nachdem wir am 03.11.2020 als auch am 04.12.2020 Positionen eröffnet haben.

Historie

Auch die Dow-Aktie kannte seit der März-Delle vor allem nur eine Richtung, und die ging nach Norden. Im September war es dann soweit, dass wir nach einer Zwischen-Korrektur einen Zielbereich definierten und eine grüne Box in das Chart einsetzen konnten.

CHART 20.09.2020

Im November-Chart ist zu sehen, wie der Kurs durch die grüne Box lief (wir stiegen daraufhin ein), um im Anschluss nach einer weiteren Korrektur in Richtung des Widerstandes bei $58.78 zu steigen. Dort sahen wir mit einer Wahrscheinlichkeit von 66% eine Zwischenkorrektur mit anschließendem weiterem Anstieg der Aktie voraus.

CHART 27.11.2020

Primärszenario // 66%

In unserer aktuellen Prognose drehen wir aufgrund der Gesamtstruktur diese beiden Szenarien um. Wir erwarten mit der berechneten Wahrscheinlichkeit von 66% einen Abfall der Aktie auf einen Level um $49. Im Anschluss können wir von der Fortsetzung der Aufwärtsbewegung ausgehen. Kurzfristig erwägen wir dort, unsere Position auszubauen. Diesen Punkt haben wir für Sie im Chart mit der blauen (2) markiert.

CHART 05.01.2021







Alternativszenario // 34%

Mit 34% bewerten wir das sekundäre Szenario, in dem der Widerstand bei $58.78 fällt und es im Anschluss nachhaltig weiter aufwärts geht.

Sobald wir Konfirmation haben und ein Einstieg Sinn macht, verschicken wir eine Kurznachricht per Mail mit allen Daten zum Einstieg sowie Stopp und Kursziel.

Nur so viel, wir gehen davon aus das die Aktie von Dow Inc. deutlich über $200 Dollar steigen kann was einen Anstieg um 400% ausmacht. DOW Inc. ist für uns die unterbewertetste Aktie im ganzen Index.

Wollen Sie beim nächsten Einstieg dabei sein und einfach unverbindlich testen ob wir diese Ergebnisse auch für Ihr Depot darstellen können?

Das geht und zwar kostenlos!





Das bedeutet, Sie können für alle 30 Dax Aktien und alle 30 Dow Jones Aktien das Positionsmanagement erhalten (Einstiege, Ausstiege, Stopps, Gewinnmitnahmen). Überzeugen Sie sich selbst!

Kostenlose Anmeldung: www.hkcmanagement.de