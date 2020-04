Mein Ausblick auf das neue Börsenjahrzehnt bis 2030

Was bringt das neue Jahrzehnt bis 2030? Es wird die Dekade in dem Science-Fiction Wirklichkeit wird!

Wenn ich mein heutiges Leben mit meinem Leben im Jahr 2000 vergleiche, dann sind die wesent­lichen technologischen Veränderungen das iPhone, Google, Facebook, iPad, Amazon, diverse Apps und Streaming-TV. Mehr eigentlich nicht. Bis zum Jahr 2030 dürften die Veränderungen drastischer ausfallen. Ich werde in Flugtaxis fliegen, in Roboterautos fahren, in virtuellen Welten spazieren gehen und meinem Haushaltsroboter auftragen, was zu tun ist. Es wird eine Dekade des beschleunigten Produktivitätswachstums und damit ein goldenes Jahrzehnt für die Weltwirtschaft!

Hier meine Top-10-Prognosen für die Zeit bis 2030:

1. Grüne Aktien werden durch die Decke gehen. Die Wähler werden an der Wahl­urne Parteien wählen, die drastische Maßnahmen zur CO2-Reduktion im Parteiprogramm stehen haben.

2. Indien wird der neue Wachstumsmotor der Weltwirtschaft. Das Land mit 1,3 Milliarden Einwohnern wächst schon jetzt um real sieben Prozent pro Jahr. Diese Dynamik wird sich fortsetzen. Indien steht dort, wo China um das Jahr 2000 herum stand.

