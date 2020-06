Meilenstein: stärkster Anstieg der weltweiten Photovoltaik-Leistung, 115 Gigawatt Zunahme gegenüber Vorjahr

Stärkster Anstieg der Leistung

Erhöhung der Photovoltaik-Leistung um 2.626 Prozent im 10-Jahres-Rückblick

Solar-Aktien-Kursanstiege von bis zu 139 Prozent innerhalb von einem Jahr

DAX büßte im selben Zeitraum 3,5 Prozent an Wert ein

Weltweit installierte Photovoltaik-Leistung 627 Gigawatt

Die weltweit kumulierte installierte Nennleistung der Photovoltaik-Anlagen betrug im Jahr 2019 rund 627 Gigawatt. Noch nie wurde so viel Leistung installiert, wie im vergangenen Jahr. Dies geht aus einer neuen Infografik von Kryptoszene.de hervor. Auch auf dem Börsen-Parkett geht die Entwicklung nicht spurlos vorbei. So kletterte der Marktwert börsennotierter Unternehme in besagter Branche binnen eines Jahres um bis zu 139 Prozent nach oben.

In den letzten 10 Jahren erhöhte sich die weltweite Photovoltaik-Leistung um 2.626 Prozent. Noch nie stieg die absolute Nennleistung stärker, als von 2018 auf 2019. Der Anstieg schlägt mit 115 Gigawatt zu Buche. Große Unterschiede treten indes in Deutschland zutage. So wird alleine in Bayern 27,8 Prozent der bundesweiten Photovoltaik-Leistung erzielt. Nach Bayern folgen Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen mit 12,9 bzw. 10,9 Prozent der Leistung.

Unterdessen zeichnet sich nicht nur bei der Aufstellung von Anlagen und Modulen ein Aufwärtstrend ab. So erhöhte sich der Kurs der Enphase Energy Aktien innerhalb des letzten Jahres um 139 Prozent. Der Zugewinn des Börsenwertes schlägt bei Scatec Solar hingegen mit 59 Prozent zu Buche. Währenddessen verringerte sich die Notierung des DAX im selben Zeitraum um 3,5 Prozent.

„Noch ist es womöglich zu früh, von einem erneuten Boom der Solarindustrie zu sprechen“, so Kryptoszene-Analyst Raphael Lulay. „Die Daten zeigen jedoch auf, dass die Branche stetig wächst. Zudem scheint einiges dafürzusprechen, dass der Trend noch weiter anhält – beispielsweise die Tatsache, dass zahlreiche Staaten Gefahr laufen, gesetzte Klimaschutzziele zu verfehlen, etwas, dass der Ökostrombranche in die Karten spielen könnte“.

Hier geht es zum ausführlichen Beitrag mit weiteren interessanten Informationen und anschaulichen Infografiken:

https://kryptoszene.de/meilenstein-staerkster-anstieg-der-weltweiten-photovoltaik-leistung-115-gigawatt-zunahme-gegenueber-vorjahr/

