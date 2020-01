Meilenstein für Oroco Resource – Übertragung von Santo-Tomás-Konzessionen abgeschlossen

Bürokratische Hürden sind überwunden – jetzt kann es mit Volldampf weitergehen im mexikanischen Santo Tomás. Wie Oroco Resource Corp (TSX-V: OCO; WKN: A0Q2HB; ISIN: CA6870331007) bekannt gab, ist die Übertragung der Kernkonzessionen, die bislang die Explorationsaktivitäten bremste, endlich in trockenen Tüchern.

Das Konstrukt ist, auf den ersten Blick, komplex: Xochipala Gold, SA, eine Tochtergesellschaft von Altamura Copper Corp, ist mit der Übertragung der wichtigen Konzessionen nunmehr eingetragener Rechteinhaber an sieben Santo-Tomás-Lizenzen. Die Aktien des im kanadischen British Columbia ansässigen Unternehmens Altamura unterliegen wiederum einer unwiderruflichen Kaufoption von Oroco Resource aus Vancouver.

Ein wenig Prozentrechnung

Oroco hält die unwiderrufliche Option zum Erwerb eines Nettoanteils von 56,7 Prozent an den zusammengerechnet 1.172,9 Hektar der sieben Konzessionen. Dieses Geschäft läuft über die Altamura Copper Corp. Die dort bereits vorhandene Mehrheitsbeteiligung seitens Oroco kann auf einen Nettoanteil von 81,0 Prozent erhöht werden. Voraussetzung dafür sind Projektinvestitionen in Höhe von bis zu 30 Millionen CAD; die Ausübung der Aktienoption muss durch die TSX-V genehmigt werden.

Oroco besitzt ferner eine Beteiligung von 77,5 Prozent an mehr als 7.807 Hektar der an die Kernkonzessionen angrenzenden Liegenschaften.

Projektphase zwei am Start

Oroco-Präsident Craig Dalziel ist erfreut über die neue Sachlage, denn mit der Registrierung ist endlich ein komplizierter privater und öffentlicher Erwerbsprozess abgeschlossen, der sich über zehn Jahre hingezogen hat. Diese Formalität war das letzte große Hindernis, das Oroco bei der Aufnahme weiterer Aktivitäten an dem vielversprechenden Kupfer-Porphyr-Projekts aufhielt.

Für die Oroco-Aktionäre bedeutet die Übertragung der Konzessionen einen erheblichen Mehrwert, denn das Unternehmen ist damit endlich in die Lage versetzt, in die zweite Phase der Unternehmensentwicklung einzuleiten und mit Hochdruck weitere Untersuchungen in Santo Tomás durchzuführen. Da es sich um ein erstklassiges Explorationsziel handelt, sollten die erfreulichen Neuigkeiten aus Mexiko Investoren und potentielle Anleger aufhorchen lassen.





Ausgezeichnete Voraussetzungen vor Ort





Das Projekt Santo Tomás im gleichnamigen mexikanischen Distrikt beherbergt eine bedeutende Kupfer-Porphyr-Lagerstätte. Die Bodenschätze wurden bereits während der Sechziger- bis Neunzigerjahre bestimmt und die Ressource mit mehr als hundert Diamant- und Reverse-Circulation-Bohrlöchern auf einer Gesamtstrecke von 30 Kilometern getestet. Auf diesen Daten basierend führte Mintec Inc. eine Ressourcenschätzung, Mountain States Research And Development Inc. metallurgische Testarbeiten durch. Aus dem Jahr 1994 liegt eine Vormachbarkeitsstudie vor, für die Bateman Engineering Inc. verantwortlich zeichnete.

Die Verkehrsanbindung von Santo Tomás ist ausgezeichnet: In nur 160 Kilometern Entfernung befindet sich der Tiefseehafen Topolobampo. Es bestehen Anschlüsse zu Autobahn und Schienenweg. Ferner sind Fernleitungsnetze und Erdgas verfügbar. Die Santo Tomás-Liegenschaft ist von der Stadt Choix aus über eine Zufahrtsstraße zu erreichen.





Kupfer im Aufwärtstrend, Bestände im Rückgang





Bei Kupfer handelt es sich derzeit um einen begehrten Bodenschatz: Die Preise für das Industriemetall sind im Dezember 2019 um 6,7 Prozent gestiegen. Der Durchschnittspreis lag bei 2,74 USD pro Pfund. Anlass für den angekurbelten Preis ist auch in diesem Fall der Handelsstreit zwischen China und den USA.

Zugleich geht das Kupferangebot zurück. Eine der Ursachen ist die Förderung von Material mit zunehmend geringeren Kupfergehalten. Deutlich wird das unter anderem durch Produktionszahlen von großen Minen wie der Escondida-Mine in Chile (Betreiber: BHP (Australien/ Großbritannien)): Dort war der Output in den ersten drei Quartalen 2019 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 8,4 Prozent zurückgegangen. Sogar das staatliche Kupferunternehmen Codelco hat mit Gewinnrückgängen zu kämpfen.





2020: Ein Jahr für Kupfer-Investments





Die niedrigen Kupferpreise der Vergangenheit führten außerdem dazu, dass Minenbetreiber Anlagen in neue Kapazitäten scheuten – eine Situation, die sich mit anhaltendem Aufwärtstrend ändern dürfte. Das Kupferforschungsinstitut Cochilco meldete für Chile bereits, dass im Jahr 2020 staatliche Bergbauinvestitionen von mehr als 10 Milliarden USD – 57 Prozent mehr als im Vorjahr – geplant seien, 85 Prozent davon allein für den Kupferbergbau.

Die Aussicht auf neue, hochgradiges Kupfer aus Mexiko ist aus diesem Grund hochspannend: Wenn Oroco durch die Reaktivierung der Santo Tomás-Mine hochwertiges Material dem Markt beisteuern kann, verspricht dies allen Beteiligten reizvolle Gewinnaussichten.

Doch die Mitbewerber sind ebenfalls auf dem Sprung: In Peru werden Milliardenbeträge investiert, um ab 2023 aus dem Yanacocha Sulphides-Projekt (Betreiber: Bonaventura) bis zu 544.000 Kupfer zu produzieren. Minera Antapaccay, eine Tochtergesellschaft von Glencore, investiert derweil 590 Millionen USD in das Kupferprojekt Coroccohuayco, ebenfalls in Peru, das einmal 105.000 Tonnen Kupfer pro Jahr liefern soll.





Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte

Die hier angebotene Berichterstattung stellt keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar und ist weder explizit noch implizit als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die hanseatic stock publishing UG und ihre Autoren schließen jede Haftung diesbezüglich aus. Die Berichterstattung dient ausschließlich der Leserinformation und stellt zu keinem Zeitpunkt eine Handlungsaufforderung dar. Zwischen derhanseatic stock publishing UG und den Lesern der von ihr veröffentlichten Artikel entsteht keinerlei Vertrags- und/oder Beratungsverhältnis, da sich die Berichterstattung ausschliesslich lediglich auf die jeweils genannten Unternehmen, nicht aber auf die Anlageentscheidung bezieht. Wir weisen darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter der hanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschliessen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Mitarbeiter des Herausgebers halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien oder Aktien-Optionen des besprochenen Wertpapieres. Eine Veränderung, Verwendung oder Reproduktion dieser Publikation ohne eine vorherige schriftliche Zustimmung von derhanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt) ist untersagt. Bitte lesen Sie auch unseren Disclaimer: https://www.miningscout.de/disclaimer-agb/.

Laut §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter derhanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.