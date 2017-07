Meilenstein: Giyani Gold schließ Übernahme der Manganmine K. Hill ab

Giyani Gold (WKN A1H6XZ / TSX-V: WDG) erreicht einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg, zu einem weltweit führenden Anbieter von Manganerz zu werden! Denn das Unternehmen gab heute den Abschluss der Übernahme der historischen Manganmine K. Hill bekannt. Giyani teilte darüber hinaus mit, dass man weitere, aussichtsreiche Erkundungslizenzen erwerben konnte.

Diese Gebiete liegen im so genannten Kanye Basin im Südosten von Botswana, wo Giyani erst vor Kurzem mit einem regionalen Beprobungsprogramm zahlreiche Manganvorkommen entdeckte, unter anderem zahlreiche Aufschlüsse sichtbaren Mangans in einem Gebiet identifizierte, das sich von K. Hill aus rund 70 Kilometer nach Nordosten und 50 Kilometer nach Osten erstreckt.



Wie Giyani-President Wajd Boubou erklärte, werde das Unternehmen mit diesen Akquisitionen zum Mehrheitsbesitzer eines umfangreichen Gebietes von 8.140 Quadratkilometern, das auch die historische Manganm K.Hill enthalte.

Giyani führt das regionale Beprobungs- und Kartierungsprogramm auf seiner Liegenschaft fort und hat gleichzeitig ausgewählte Großproben entnommen sowie metallurgische Tests angestoßen, um die Größe und die chemischen Eigenschaften der Lagerstätte besser zu verstehen. Schon in den nächsten Tagen will das Unternehmen die zweite Runde an Ergebnissen der auf seiner Liegenschaft entnommenen Proben vorlegen. Wir halten die Leser von GOLDINVEST.de auf dem Laufenden!



