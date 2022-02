Mehr gab es noch nie!

Die Quartalszahlensaison ist in vollem Gange und bringt auf der einen Seite klare Gewinner, auf der anderen Seite erschreckend schwache Verlierer mit sich. Diese Trennung lässt sich auch im US-amerikanischen Technologie-Sektor erkennen. Während zuletzt Apple, Microsoft, Amazon oder auch die Google-Mutter Alphabet mit guten Zahlen beeindrucken konnten, brach die Facebook-Mutter Meta Platforms nach Bekanntgabe der Quartalsergebnisse heftig ein. Noch nie hat ein Unternehmen mehr an Kapital an einem Tag verloren, als Meta Platforms am vergangenen Donnerstag. Mit dem Einbruch um 26 Prozent des Kurswertes wurden in der letzten Woche rund 250 Mrd. US-Dollar vernichtet. Dies veranschaulicht sehr gut, warum die Anleger im Moment sehr unsicher sind. Schließlich ist die Liste an Faktoren, die sich negativ auf das Kursgeschehen auswirken können, durchaus beachtenswert!Während die US-Notenbank vergleichsweise rasch auf die anziehende Inflation reagiert hat, lässt sich mittlerweile auch seitens der Europäischen Zentralbank erkennen, dass man den Anstieg der Preise im bisherigen Umfang nicht so erwartet hat. Allerdings sieht man weiterhin nur einen temporären Effekt, so dass sich die Teuerungsrate im Laufe des Jahres auf niedrigerem Niveau einpendeln dürfte. Es bleibt allerdings abzuwarten, ob dieses Szenario wirklich so erfolgen wird. Schließlich wird der Anstieg der Preise beispielsweise an der Tankstelle sehr deutlich. Aber auch bei anderen Dingen des täglichen Lebens ist zu erkennen, dass sich die Produkte verteuert haben. Werden nun die Löhne zum Ausgleich des Kaufkraftverlustes angehoben, beginnt ein Kreislauf, der weitere Inflation entfacht. Insofern ist es wichtig, dass diese bereits im frühen Stadium rasch bekämpft wird. Wie man es nicht machen sollte, zeigt aktuell die Türkei, deren Preise im Januar um atemberaubende 49 Prozent geklettert sind.Mit dem billigen Geld der vergangenen Monate konnte der Aktienmarkt steil nach oben streben. Nun müssen die Unternehmen liefern um die teilweise erhöhten Bewertungen zu rechtfertigen. Dass dies nicht immer so einfach ist, zeigt das Beispiel von Meta Platforms. So sieht Meta-Chef Mark Zuckerberg das weitere Wachstum durch den Konkurrenten Tik Tok gefährdet. Genau solche Bemerkungen möchten die Anleger nicht hören und sorgen für deutlichen Abgabedruck. Auf der anderen Seite haben positive Quartalsergebnisse bei vielen Titeln bislang nur für eine Stabilisierung des Kursverlaufs gesorgt. Die Gefahr weiterer Abschläge ist daher noch nicht gebannt. Auch wenn es vielen Akteuren schwerfällt, sind dies Zeiten, in denen es gewinnbringender sein kann, wenn man einfach die Hände still hält!

Viel Erfolg in der kommenden Börsenwoche

Stephan FeuersteinHebelzertifikate-TraderUrheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.