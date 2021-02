Mehr als zwei Drittel sehen klassischen Autohandel durch Auto-1-Börsengang bedroht, Stimmung unter KFZ-Händlern zunehmend angespannt

Umfrage: 69 % der Auffassung, dass Börsengang der Auto1 Group eine Bedrohung für den klassischen Autohandel ist

Weiterer Unsicherheitsfaktor Corona: 31,1 % weniger Neuwagenzulassungen im Januar

Rückgang bei verkauften Gebrauchtwagen schlägt mit 29,4 % zu Buche

Auto1 erzielt bis dato lediglich 1 % des Umsatzes mit dem Verkauf von Fahrzeugen an Privatpersonen

Einer aktuellen Umfrage zufolge sind 69 Prozent der Auffassung, dass der Börsengang der Auto1 Group eine Bedrohung für den „klassischen“ Autohandel ist. Neben der ohnehin schon angespannten Situation im Angesicht der Corona-Krise kommt nun für zahlreiche KFZ-Händler ein weiterer Unsicherheitsfaktor hinzu, wie aus einer neuen Infografik von Kryptoszene.de hervorgeht.

Während die Mehrheit negative Folgen für stationäre Händler erwartet, sind immerhin 31 Prozent der Befragten der Auffassung, dass die Auto 1 Group eine „gesunde Konkurrenz“ sei.

Wie die Infografik aufzeigt, ist die Branche ohnehin schon angeschlagen. So wurden im Januar 31,1 Prozent weniger Neuwagen zugelassen, als im selben Monat des Vorjahres. Bei den verkauften Gebrauchtwagen schlägt der Rückgang indes mit 29,4 Prozent zu Buche.

Der dargestellte Rückgang scheint die Stimmung bei den Anlegern nur wenig einzutrüben. Der Ausgabepreis der Auto1-Aktien lag bei 38 Euro, binnen kürzester Zeit stieg der Preis auf an der Spitze bis zu 55,56 Euro. Damit kam das aufstrebende Unternehmen zwischenzeitlich auf eine Marktkapitalisierung von etwa 10,2 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Traditionskonzerne wie die Deutsche Bank oder BMW bringen dieser Tage 17,7 Milliarden bzw. 45,3 Milliarden Euro auf die Waagschale.

Bis dato erzielt Auto1 lediglich 1 Prozent des Umsatzes mit dem Verkauf von Kraftfahrzeugen an Privatpersonen. Noch liegt der Schwerpunkt bei der Veräußerung großer Posten an gewerbliche Kunden. Das eingesammelte Kapital soll nun allerdings dafür verwendet werden, verstärkt Privatkunden anzusprechen.

„Ob die Furcht der konventionellen Autohändler im Angesicht des Auto1-Börsengangs begründet ist oder nicht, das wird sich erst noch zeigen müssen“, so Kryptoszene-Analyst Raphael Lulay. „Zwar scheinen einige Börsianer von dem Geschäftsmodell überzeugt zu sein, doch birgt dieses auch nicht zu unterschätzende Risiken“.

Hier geht es zum ausführlichen Beitrag mit weiteren interessanten Informationen und anschaulichen Infografiken:

https://kryptoszene.de/news/mehr-als-zwei-drittel-sehen-klassischen-autohandel-durch-auto-1-boersengang-bedroht-stimmung-unter-kfz-haendlern-zunehmend-angespannt/

Über Kryptoszene.de

Kryptoszene.de ist eine Nachrichten- und Informationsplattform, die Krypto-Interessenten und Anlegern News, Hintergrundberichte, Analysen und Anleitungen zum Kaufen und Handeln von Kryptowährungen anbietet.

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.