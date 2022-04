Mehr Geld für Pflegepersonal

Gerade in Zeiten der Pandemie wurde das paradoxe Gedankengut der Menschen noch einmal verdeutlicht. Die Forderung, besserer Löhne für Pflegepersonal zu bezahlen, prallt direkt auf die Verweigerung, mehr Geld für die eigene medizinische Versorgung und Versicherung zu zahlen. Leider geht beides Hand in Hand und so muss eine Lösung für die Zukunft her. Der auf Finanz- und Wirtschaftsberatung von Ärzten spezialisierte Finanzexperte Alexander Reis wagt sich an dieses Thema und bezieht gerne in einem Gastbeitrag oder in einem Interview Stellung.

Der demografische Wandel

Deutschland ist hoffnungslos überaltert und wird in den nächsten Jahrzehnten auch weiter altern. Die Geburtenrate ist einfach zu niedrig und Migration alleine kann dieses Problem nicht auf die Schnelle lösen - zumindest nicht, was den Bereich der Pflege angeht. Ohne Sprachkenntnisse und gewisse inhaltliche Prozesse kann niemand in der Pflege arbeiten, egal wie nett er auch sein mag. Die Pflege braucht schnelle und unbürokratische Hilfen, die innerhalb der nächsten fünf Jahre schon wirken können - ansonsten droht der Kollaps des Systems in Kürze.

Mehr Geld = bessere Pflege?

Der große Knackpunkt ist, dass die Pfleger nicht automatisch eine bessere Arbeit machen, nur weil man ihnen jetzt das Gehalt erhöht. Vor allem in der Pandemie wurde deutlich, dass die Betroffenen lieber mehr freie Tage und Freizeit zur Erholung vom stressigen Joballtag hätten. Mit Geld alleine ist es also keineswegs getan, hier liegt ein großer Irrtum der Politik und Gesellschaft. Was nützt mehr Geld auf dem Konto, wenn der Rücken schmerzt oder man kaum noch aufstehen kann, weil man wieder keinen freien Tag hatte und völlig übermüdet ist? Trotzdem sollten diese Berufe natürlich besser bezahlt sein, wenn man bedenkt, dass jeder Investmentbanker nicht nur einen Porsche in der Garage stehen hat.

Beiträge und Infrastruktur

Im Zuge dessen werden natürlich auch die Beiträge steigen müssen, das wird dann jeden einzelnen ganz direkt und unmittelbar betreffen. Vor allem die Menschen, die immer sofort nach mehr Geld in der Pflege schreien, sind dann oftmals nicht bereit, eine Erhöhung der eigenen Beiträge zu akzeptieren. Gerechtigkeit ist super, allerdings nicht, wenn sie den eigenen Geldbeutel betrifft. Und genau hier liegt der Haken, der die ganze Sache so schwierig macht. Nur wenn die Gesellschaft bereit ist, auch mal auf etwas zu verzichten, ist es möglich, die Menschen, die es so sehr verdienen, auch entsprechend zu entlohnen.

Politisches Handeln

Vor allem die Politik versagt beim Thema schon seit Jahren auf ganzer Linie. Parteiübergreifend geschieht zu wenig, fade Lippenbekenntnisse sind meist das einzige, was man dazu hören kann. Das Thema einer gerecht entlohnten Pflege, Anreize für junge Menschen innerhalb der Ausbildung und eine höhere Akzeptanz für diesen Beruf in der Gesellschaft - angesichts des drohenden Kollapses sollten diese Themen auf jeder politischen Agenda ganz oben stehen. Die Politik muss den Menschen erklären, warum es so wichtig ist, in dieser Sache mehr zu geben und diese Menschen mehr zu respektieren. Schafft sie das nicht, hat sie ihren Sinn und Zweck verfehlt, da sie ja ursprünglich zum Wohle des Volkes ins Leben gerufen wurde.

Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung

Gibt es hier ein Bemühen von allen Seiten, von der Politik, den Sportlern, Stars und Sternchen des Films und jedem einzelnen Bürger, kann die Akzeptanz erhöht werden und dafür gesorgt werden, dass unsere Ältesten, die ihr Leben lang alles für dieses Land getan haben, am Ende nicht von einem Pflegeroboter betreut werden müssen, wie es schon in machen Ländern getestet wird. Die eigene Oma sollte einem Menschen einen guten Morgen wünschen dürfen und nicht in leere Maschinenaugen schauen müssen, wenn sie einen neuen Tag beginnen will. Dieses Anliegen wird uns alle ohnehin irgendwann direkt betreffen - also her mit der Akzeptanz und Aufwertung aller Berufe innerhalb er Pflege!

Ein Fazit

Die Gedanken des Experten zeigen, wie schwierig und sensibel das Thema in der Realität tatsächlich ist. Jeder wird älter, als die Generation davor - das ist empirisch bewiesen. Vielleicht ist das Thema auch genau deswegen, weil jeder früher oder später damit unmittelbar konfrontiert werden wird, so emotional aufgeladen und schwierig. Doch egal, wie es auch weitergehen mag, jeder sollte dankbar für die Menschen sein, die tagtäglich die Ältesten unserer Gesellschaft versorgen und pflegen. Vielleicht gehören ja auch deine Angehörigen dazu...?

Autor Alexander Reis

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.