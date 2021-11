Mehr Fortschritt wagen

Am vergangenen Mittwoch sind die Koalitionsverhandlungen von Freien Demokraten, SPD und Grünen zum Abschluss gekommen. Damit ist der Weg für eine neue Bundesregierung geebnet. Die drei Parteien hatten ihre Unterschiedlichkeiten in Wahlkämpfen nicht verborgen. Sie haben sich in einem Punkt aber eine Gemeinsamkeit erhalten, nämlich den Status quo zu überwinden. „Der Stil der Koalitionsverhandlungen hat gezeigt, dass diese Ampel-Koalition vertrauensvoll die nächsten vier Jahre zusammenarbeiten kann“, sagte der FDP-Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende der Liberalen in Ostwestfalen-Lippe, Frank Schäffler, anlässlich der Vorstellung des Koalitionsvertrags. Dieser sei eine gute und tragfähige Grundlage. „Die Handschrift der FDP ist gut erkennbar. Deutschland wird mit dieser Regierung moderner und fortschrittsorientierter“, so Schäffler.

Auch Jens Teutrine zeigte sich optimistisch angesichts des Koalitionsvertrages: „Die Welt ist am Beginn eines Jahrzehnts im Umbruch, deshalb können wir nicht weiter im politischen Stillstand verharren. Die FDP ist Garant dafür, dass die Ampelkoalition eine Regierung der Mitte ist, die Fortschritt wagt. Sie wird Anwalt solider Staatsfinanzen sein, Aufstiegschancen schaffen und eine gesellschaftspolitische Liberalisierung vorantreiben.“

„Es konnten im Bereich der Verteidigung beispielsweise Punkte eingebracht werden, so dass langfristig drei Prozent des Bruttoinlandsproduktes in Verteidigungs-, Außen- und Entwicklungspolitik investiert werden sollen. Zudem konnten für die Nachfolge des Tornados sowie für die Frage der Bewaffnung von Drohnen Lösungen vereinbart werden“, ergänzt der lippische Abgeordnete Christian Sauter. Gleichwohl sei der Koalitionsvertrag sicherlich ein Kompromiss, bei dem nicht alle liberalen Werte durchgesetzt werden konnten. „Die beschlossenen Vorhaben müssen nun auch umgesetzt und die vertrauensvolle Zusammenarbeit auch während der Regierungszeit fortgeführt werden.“