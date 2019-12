MegumaGold will mehr vielversprechendes Land bei Touquoy West erwerben

Finanztrends Video zu Goldpreis



Der kanadische Goldexplorer Mhat zuletzt von seinem Touquoy West-Projekt vielversprechende erste Explorationsresultate gemeldet. Es ist also verständlich, dass man das Projekt, das direkt an die Touquoy-Mine der australischen St Barbara grenzt, erweitern will. Und das ist jetzt mit einem heute gemeldeten Deal wohl gelungen!Wie MegumaGold nämlich mitteilte, hat man eine Optionsvereinbarung mit Genius Metals (CSE GENI) über das Recht zum Erwerb eines 100igen Anteils an sechs Explorationslizenzen (1.620 Hektar) erworben, die im Westen direkt an Touquoy West und im Osten an die Lizenzgebiete von St Barbara grenzen. Diese Gebiete decken eine vom Unternehmen interpretierte Ausdehnung des so genannten Moose River-Trends ab, der sowohl die produzierende Goldmine Touquoy von St Barbara abdeckt als auch deren Entwicklungsprojekte Beaver Dam und Fifteen Mile!Diese drei Lagerstätten enthalten laut der heutigen Meldung insgesamt nachgewiesene und wahrscheinliche Goldreserven von 1,9 Mio. Unzen. Kommendes Jahr soll die Touquoy-Mine zwischen 95.000 und 105.000 Unzen Gold zu so genannten „all-in-sustaining-costs“ (AISC) von 630 bis 670 USD pro Unze fördern. Unterlagen von St Barbara zufolge wäre Touquoy damit eine der Goldminen mit den niedrigsten Produktionskosten weltweit!MegumaGold hat sich mit seinen Explorationsaktivitäten zuletzt auf das Projektgebiet Touquoy West Project konzentriert und dabei große Arsen haltige Bodenanomalien nachgewiesen, die durch erhöhte Goldgehalte gestützt wurden. Und diese Anomalien liegen eben entlang einer vom Unternehmen interpretierten westlichen Ausdehnung der Moose River-Antiklinale, welche die Tagebaugrube der Touquoy-Goldmine beherbergt.MegumaGold glaubt, dass diese Struktur entlang eines Magnetiktrends verfolgt werden kann, der sich vom Gebiet der Touquoy-Mine nach Südwesten über das Lizenzgebiet von St Barbara und dann über das Touquoy West-Areal erstreckt. Dann, so ist man beim Unternehmen der Ansicht, setzt er sich auf die Liegenschaft von Genius fort, für die MegumaGold jetzt die Option erworben hat. Der westliche Trend mit seinen Anomalien, den das Unternehmen bislang identifiziert hat, hat eine Streichlänge von rund 2.200 Metern mit Mächtigkeiten zwischen 100 und 700 Metern. Der Trend ist zudem in Streichrichtung nach Südwesten offen – also auf das Lizenzgebiet von Genius.Entsprechend positiv sieht MegumaGolds President Theo Van der Linde den neuesten Deal zumal die Moose River-Antikline in ihrem östlichen und zentralen Teil zahlreiche Goldlagerstätten enthalte, während der westliche Teil bislang nur wenig untersucht worden sei. 